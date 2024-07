Conflitto a fuoco nella serata di martedì 30 luglio 2024 sulla Circumvallazione di Casoria, in direzione Cittadella. La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 20: arrivate sul posto, le pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri della compagnia di Casoria, comune dell’area metropolitana di Napoli, hanno rinvenuto una Lancia Ypsilon ancora piena di sangue con all’interno i due feriti. Si tratterebbe di un tentativo di rapina finito male.

Sparatoria a Casoria, tra i feriti il pugile Kevin Di Napoli: è amico del rapper Tony Effe

Tra i due feriti c’è anche il pugile Kevin Di Napoli, amico del noto rapper Tony Effe.

Uno scooter con due uomini a bordo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe affiancato ad un’autovettura sparando diversi colpi contro i due occupanti. Un 28enne Kevin Di Napoli, pugile professionista già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito al braccio in modo lieve, mentre Raffaele Scotti, 62 anni, ha avuto la peggio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Cardarelli con lacerazioni a polmone, aorta, milza e fegato, è in pericolo di vita in quanto cardiopatico.

L’uomo lavora in una comunità dove l’altro passeggero ferito è ospitato attualmente, perché sottoposto ad arresti domiciliari. I carabinieri di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno svolgendo le indagini: le prime indiscrezioni parlano di un tentativo di rapina finito male. Il 28enne, infatti, indossava al polso un orologio da migliaia di euro.