Un 30enne di origine egiziana ha seminato il panico questa notte all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Trasportato da un’ambulanza del 118 in stato di agitazione presso il pronto soccorso del nosocomio posillipino, per cause ancora da chiarire ha distrutto i locali dedicati al codice rosso, per poi colpire con un calcio all’addome un’infermiera che provava a calmarlo. L’uomo ha aggredito anche i carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione ricevuta.

Panico al Fatebenefratelli di Napoli: distrugge il pronto soccorso, poi calci in pancia all’infermiera

L’uomo è stato arrestato: dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni a personale esercente professione sanitaria e interruzione di pubblico servizio. L’infermiera è stata dichiarata guaribile dalle lesioni in 5 giorni, mentre per i due militari colpiti 7 e 20 giorni di prognosi.