Una vera e propria tragedia è avvenuta oggi 7 agosto 2024 a Forio di Ischia, isola del Golfo di Napoli. Pasquale Cicco, noto macellaio della zona, si è accasciato fatalmente sull’asfalto dopo essere stato colto da un malore mentre giocava a bocce nel parcheggio dei Marinai d’Italia. Aveva 75 anni.

Tragedia a Ischia, malore mentre gioca a bocce: muore il noto macellaio Pasquale Cicco

Pasquale Cicco era il titolare della macelleria ‘Viola’ allo Scentone, ed era molto conosciuto in tutta l’isola. Mentre giocava a bocce nel parcheggio dell’ANMI, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, è stato colpito da un malore e si è accasciato al suolo.

Immediati i soccorsi delle persone che erano in sua compagnia: ricevuto l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare l’uomo utilizzando un defibrillatore. Purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Tantissimi i messaggi di cordoglio della comunità isolana, che era molto legata a Pasquale, considerato una vera e propria istituzione cittadina. Questo uno dei ricordi apparsi su Facebook in queste ore: “Pasquale era una persona di buona compagnia. Abbiamo spesso condiviso delle simpatiche serate con amici comuni. Mancherai a tutti noi, caro Pasquale! Io pregherò per te. A Maria, ad Arianna, a Gennaro e Francesco, ai familiari tutti, la mia vicinanza in questo momento di dolore”.