In merito al video diffuso attraverso i social, nel quale si mostravano stralci di una rissa nei pressi di un garage a due passi dalla Questura di Napoli, avvenuta il 31 luglio scorso, è arrivata la rettifica richiesta dall’avvocato dei titolari dell’autorimessa in questione, Giorgio Varano, riportante la loro versione dei fatti.

VIDEO/ Rissa tra garagisti e turisti, la replica della titolare: “Quello a terra è mio marito”

“La titolare dell’autorimessa Parking Toledo di Napoli, il marito e il figlio, in riferimento ai video pubblicati indicanti una fantomatica ‘aggressione a danno di turisti svedesi da parte di parcheggiatori’ avvenuta il 31.07.2024, comunicano quanto segue.

L’uomo che viene selvaggiamente picchiato mentre è a terra svenuto è il marito della titolare dell’autorimessa, così come la stessa viene malmenata da un gruppo di uomini mentre tentava di salvare il marito. Alcuni dipendenti dell’autorimessa, inoltre, hanno tentato di bloccare uno dei ‘turisti svedesi’ che con una spranga stava per avventarsi sul marito della titolare che giaceva a terra.

Tutto questo emerge dal video pubblicato. Un dipendente dell’autorimessa, per consentire alla società di agire in sede legale per il recupero di quanto dovuto per la sosta aveva scattato una foto alla targa e all’autovettura per evidenziare la mancanza di qualsiasi danno, mentre queste persone si allontanavano senza che nessuno avesse sollevato problemi per il mancato pagamento.

L’aggressione è scattata proprio quando era stata raccolta la prova della targa, e quindi la possibilità di identificare queste persone, per le seguenti ragioni. Tali individui, definiti ‘turisti svedesi’, sono in realtà persone di origine dell’est Europa che non erano a Napoli solo per turismo; infatti, cinque di queste persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell’immediatezza dei fatti sia per aver aggredito anche degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sia per essere stati trovati in possesso di svariati oggetti (telefoni cellulari, portafogli, etc.) di dubbia provenienza.

Tutto questo è abbondantemente documentato dalle videoregistrazioni dell’autorimessa, mentre dal video pubblicato e dai commenti nel video la notizia viene riportata esattamente all’opposto di quanto è accaduto. Gli scriventi comunicano inoltre di avere sporto denuncia per l’aggressione subita e che tuteleranno in ogni sede la loro immagine e quella della loro attività imprenditoriale pienamente lecita”.