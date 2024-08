Litigano nel traffico a Napoli per motivi di viabilità, 33enne accoltellata: è in ospedale

Una banale lite, per motivi di viabilità, degenera in una violenza inaudita: è successo nella notte scorsa a Napoli, in via Galileo Ferraris, dove una donna è stata accoltellata, finendo in ospedale.

Lite a Napoli: accoltellata una donna

Stando ad una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, due donne avrebbero iniziato a discutere nel traffico per motivi di viabilità. Una 33enne, incensurata e residente nel quartiere di Ponticelli, nel corso della lite sarebbe stata colpita con un’arma da taglio da una cittadina extracomunitaria.

La vittima avrebbe riportato importanti ferite alla coscia destra, all’avambraccio e alla spalla, rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Attualmente si trova all’ospedale del Mare, dove è stata trasferita d’urgenza subito dopo l’aggressione. La prognosi resta ancora riservata ma secondo l’equipe medica la donna non versa in gravi condizioni e non è in pericolo di vita.

A seguito della segnalazione, al nosocomio sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile che dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, non ancora del tutto chiara. Una vicenda che segue di poco la tragedia di Fuorigrotta, causata probabilmente, ancora una volta, da un banale litigio.

In quel caso sarebbero stati due coinquilini a discutere pesantemente: uno di loro, un 63enne, sarebbe deceduto a seguito della colluttazione, sfociata probabilmente per una dose di cocaina contesa tra i due. Pare che si fossero spintonati a vicenda e la vittima, cadendo rovinosamente sul pavimento, abbia battuto pesantemente la testa perdendo conoscenze. All’arrivo dei sanitari, chiamati dal coinquilino (un 46enne) l’uomo era già deceduto.