FOTO E VIDEO/ Incendio nella notte distrugge la ‘Chiesa degli esorcismi’ in Campania

Un violento incendio è scoppiato questa notte, intorno alle 2, all’interno della Chiesa di San Ciriaco a Torre le Nocelle, in provincia di Avellino: le fiamme hanno devastato gli interni della chiesa, divorando gli arredi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’incendio. Non si registrano feriti. La Chiesa di San Ciriaco è stata dedicata al diacono romano, che fu giustiziato su ordine dell’imperatore Massimino. È conosciuta per essere stata utilizzata come sede da Don Michele Bianco, teologo di Benevento, per svolgere una serie di esorcismi.

“Abbiamo chiesto di verificare quanto prima cosa sia accaduto e a quanto ammontano i danni. Ennesimo incendio che distrugge il nostro patrimonio storico ed artistico. Molto grave. Serve maggiore prevenzione per questi eventi che rischiano di bruciare la nostra storia e che mettono in pericolo l’incolumità delle persone” – queste le parole del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.