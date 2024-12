Tragedia al Vomero, malore fatale: anziano muore in strada

NAPOLI Tragedia al Vomero, malore fatale in via Luca Giordano: anziano muore in strada

Una vera e propria tragedia si è consumata quest’oggi al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Un uomo di circa 75 anni è stato colpito da un malore fatale mentre si trovava alla fine di via Luca Giordano, nei pressi delle rampe che conducono a via Aniello Falcone.

Napoli, anziano colpito da malore fatale in via Luca Giordano al Vomero: muore in strada davanti ai passanti

Erano le ore 12 circa, quando l’anziano, che secondo alcune testimonianze dei presenti si chiamerebbe Tommaso, è stato colto da un malore improvviso perdendo i sensi.

Alcuni passanti hanno provato immediatamente a soccorrerlo, chiamando i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è stato vano: i medici e la polizia non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Questo il racconto fatto a Vesuviolive.it: “Ci trovavamo alla fine di via Luca Giordano, nei pressi delle rampe che conducono a via Aniello Falcone, quando abbiamo visto un uomo riverso a terra privo di sensi. Alcuni passanti hanno immediatamente provato ad aiutarlo, chiamando l’ambulanza e cercando le sue generalità ed il cellulare per contattare i parenti. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, i medici e la polizia hanno dovuto constatarne il decesso. Aveva intorno ai 70-75 anni. Una vera tragedia”.