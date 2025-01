Tragedia nel Napoletano, va a lavoro e cade dalla scala: 48enne morta, lascia una figlia

Si è spenta all’ospedale di Pozzuoli la 48enne Marjorie Angela Garcìa Cruz, la donna, originaria dell’Ecuador, morta sul posto di lavoro ad Arzano, in provincia di Napoli. Residente da anni in Italia, e nello specifico in Campania, lascia una figlia di soli 14 anni.

Arzano, cade dalla scala a lavoro: morta a 48 anni

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe precipitata da una scala mentre stava lavorando. Immediatamente trasportata all’ospedale di Frattamaggiore, sarebbe poi stata trasferita presso il nosocomio di Pozzuoli dove, poco dopo, avrebbe perso la vita.

Troppo gravi si sarebbero rivelate le lesioni riportate nello schianto e, nonostante gli sforzi messi in campo dall’equipe medica, la donna ha perso la vita. Al momento la salma risulta sotto sequestro e ben presto sarà effettuata l’autopsia per chiarire al meglio le cause dell’incidente. Intanto si indaga anche sulla dinamica dell’incidente.

Marjorie si era trasferita da Milagro (in Ecuador) in Campania. Dopo aver lavorato per un lungo periodo di tempo come domestica a Napoli era stata assunta con il ruolo di operaia nell’azienda di Arzano, dove si è verificato l’incidente. La 48enne aveva una figlia di 14 anni.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro dagli esiti tragici. Soltanto un mese a finire in ospedale in gravi condizioni era stato un operaio di 37 anni, precipitato da un’altezza di circa 6 metri mentre ispezionava il tetto di un capannone.