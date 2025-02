VIDEO/ Napoli, maxi sequestro di cocaina: 81 chili di polvere purissima

Siamo all’estrema periferia di Napoli, dove la circonvallazione esterna segna il confine tra il quartiere di San Pietro a Patierno e la provincia nord. È notte fonda e l’illuminazione stradale è scarsa, un dettaglio che potrebbe sembrare insignificante, ma che invece favorisce chi cerca di eludere i controlli. Il buio, infatti, diventa un alleato per chi traffica e tenta di nascondersi.

Maxi sequestro di cocaina a Napoli

Ma i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli non si fanno ingannare. Gli occhi attenti degli agenti avvistano subito due veicoli sospetti lungo la carreggiata. Un tir fermo, con un’auto in sosta accanto, sembra essere il centro di una scena che richiama subito l’attenzione. A poca distanza, un uomo sta prelevando delle buste dal cassone del tir e le sta passando a un altro individuo, che le carica velocemente nel cofano di una vettura utilitaria.

Immediato l’intervento dei militari, che accerchiano rapidamente i veicoli. In pochi istanti, i fari dei carabinieri illuminano la scena e l’ordine è chiaro: “Non muovetevi, mani in vista!”. I due uomini, sorpresi e immobili, sono ormai a mani nude, privi della possibilità di scappare. Non si tratta di una semplice consegna, ma del trasporto di una partita di droga, una quantità enorme destinata al mercato illegale.

Il carico sequestrato è da record: 81 chili e 740 grammi di cocaina pura, pronta per essere tagliata e trasformata in una sostanza adatta alla vendita al dettaglio. In tutto, i 70 panetti sequestrati avrebbero fruttato circa 10 milioni di euro. Un colpo durissimo per il narcotraffico e per la criminalità organizzata che operava in città.

I due uomini arrestati sono un napoletano di 33 anni e un romeno di 47, che ora dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti. Entrambi sono stati trasferiti in carcere, e la loro cattura segna una delle operazioni più significative dei carabinieri di Napoli in lotta contro il traffico di droga. Il sequestro rappresenta un successo importante per le forze dell’ordine, un ulteriore segno dell’efficacia delle operazioni sul territorio e del costante impegno nella lotta alla criminalità.