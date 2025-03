Tragedia di Carnevale, Emidio si schianta contro un palo e perde la vita: è morto a 30 anni

Un tragico incidente si è verificato nella notte di Carnevale a Cesa (Caserta) dove a perdere la vita è stato Emidio Monterosso, un ragazzo morto a soli 30 anni mentre percorreva via Kennedy a bordo della sua auto.

Incidente a Cesa, addio Emidio: ragazzo morto a 30 anni

Stando a quanto emerso, erano circa le 3 di notte quando, per cause ancora da accertare, il 30enne, originario di Sant’Arpino, mentre percorreva il tratto di strada in zona San Michele, per fare rientro a casa, avrebbe perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro un palo di cemento.

Emidio sarebbe deceduto sul colpo e a nulla sarebbero serviti i tentativi dei sanitari del 118, accorsi sul posto, di rianimarlo. Per estrarre il suo corpo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia locale e l’area tecnica del Comune di Cesa per mettere in sicurezza l’area.

La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per l’esame autoptico. Sull’incidente proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Aversa che dovranno ricostruire con chiarezza l’intera dinamica della vicenda.

Una notizia che ha sconvolto la comunità di Sant’Arpino, dove il giovane era molto conosciuto. Emidio lavorava come steward della compagnia Ryanair, prestando servizio sia all’aeroporto di Capodichino che in volo. Era un grande tifoso del Napoli e amante degli animali, molto legato alla sua famiglia.