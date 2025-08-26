Tragedia in Cilento, schianto tra auto e camper: Santo muore a 29 anni, grave il figlio di 13 mesi

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto lungo la Strada Statale Cilentana, nel Salernitano. Nell’impatto ha perso la vita Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli. Con lui viaggiavano la moglie e i due figli piccoli: il più piccolo, di appena 13 mesi, è in condizioni gravi. Coinvolti anche gli occupanti di un camper.

La dinamica dello scontro

L’incidente è avvenuto nei pressi di Prignano Cilento. La famiglia stava rientrando verso Agropoli dopo una giornata a Palinuro quando la Bmw guidata dal giovane si è scontrata violentemente con un camper. L’impatto è stato fatale per Bottone, deceduto sul colpo. I soccorritori del 118 hanno trasportato d’urgenza i familiari all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania: il bimbo più piccolo, date le condizioni critiche, è stato poi trasferito al Santobono di Napoli.

La notizia della scomparsa del 29enne ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Agropoli. Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha espresso la vicinanza della città: “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta nel pomeriggio odierno sulla superstrada Cilentana (ex SP 430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.

Il tragico episodio ha lasciato un vuoto profondo non solo nei familiari, ma in tutta la comunità locale che si è stretta attorno ai parenti della vittima. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti.