Si lancia dal balcone ma uccide una passante: lui sopravvive, accusato di omicidio

Un gesto estremo si è trasformato in tragedia. Nel tardo pomeriggio di domenica 14 settembre un uomo di 70 anni si è lanciato dal quarto piano del palazzo in cui abitava, a Milano, schiacciando la vicina che in quel momento stava rientrando a casa.

Si getta dal balcone ma schiaccia una passante

La vittima, Francesca Manno, 83 anni, non ha avuto scampo. L’impatto, violentissimo, l’ha uccisa sul colpo. L’uomo, invece, è rimasto ferito in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita: trasportato al pronto soccorso del Niguarda, è rimasto cosciente e affidato alle cure del trauma team.

La dinamica: gesto volontario, ma vittima innocente

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 70enne avrebbe scavalcato volontariamente il balcone per lanciarsi nel vuoto. In quell’istante, nel cortile interno della palazzina, stava passando l’anziana vicina di casa. Una tragica coincidenza che ha trasformato un tentativo di suicidio in un omicidio colposo.

I soccorritori del 118, arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. L’uomo, invece, è stato subito stabilizzato e ricoverato in ospedale.

Indagini e conseguenze giudiziarie

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. La pm di turno, Giovanna Cavalleri, ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziana per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. Intanto, l’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omicidio colposo. Una vicenda che ha sconvolto i residenti del quartiere, rimasti attoniti davanti a una morte tanto assurda quanto imprevedibile.