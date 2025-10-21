Sparatoria nel Napoletano, sangue e colpi esplosi all’impazzata: 3 ragazzi in ospedale

Sparatoria nella notte ad Afragola, nel Napoletano, dove sono rimasti feriti tre ragazzi. L’agguato si è verificato nei pressi di un bar in via Sportiglione, sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria.

Sparatoria ad Afragola: tre ragazzi feriti

Stando a quanto ricostruito, alcuni ignoti, giunti sul posto in auto, avrebbero esploso diversi proiettili a raffica, e a distanza ravvicinata, probabilmente con l’intento di uccidere. Sarebbero stati circa 15 i bossoli ritrovati sull’asfalto a seguito della sparatoria.

A terra, in una pozza di sangue, i tre giovani feriti: si tratta di un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine oltre ad un altro ragazzo, di 28 anni, che risulta incensurato. Due sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli mentre l’altro è stato portato all’ospedale di Frattamaggiore.

Uno sarebbe stato colpito alla nuca, il secondo alla spalla e il terzo all’addome. Nonostante le gravi ferite riportate, per fortuna, nessuno di loro è in pericolo di vita. Le indagini si concentrano ora sul movente dell’aggressione e sui responsabili che avrebbero azionato il grilletto.

Al momento l’ipotesi è quella di un gruppo armato, e non di un singolo, in quanto i bossoli individuati sarebbero di calibri diversi, segno che a sparare sarebbero state più armi. La pista principale degli investigatori, attualmente, è quella di stampo camorristico.

Nelle prossime ore saranno recuperati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in zona per avere un quadro più chiaro della situazione.