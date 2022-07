Concorso Asìa, l’assessore Mancuso: “Posti in vendita a 25mila euro. Denunciate”

Presunte operazioni strane in vista del concorso attraverso il quale il Comune di Napoli assumerà 500 operatori ecologici da impiegare in Asìa. A parlare di questi affari loschi è Paolo Mancuso, ex magistrato ed attuale assessore dall’Ambiente, che durante la Festa dell’Unità di venerd scorso a Piazza Municipio ha affermato:

“Dite a tutti che chi promette il posto di lavoro in Asìa è un truffatore. Denunciatelo. Non potrà garantire nulla – le parole riportate dal quotidiano Il Mattino – Circolano voci di richieste da 25mila euro per avere la certezza di essere assunti. Dite a tutti che questi personaggi sono truffatori e come tali vanno denunciati. Dite a tutti che chi si propone di facilitare l’accesso a questa piattaforma e al concorso è un truffatore e va denunciato e se non lo vogliono denunciare non gli diano ascolto”.

“Le cifre richieste sono altissime, le famiglie si indebitano e finiscono in mano a usurai e strozzini di varia natura. Sono truffatori che vanno denunciati promettono soltanto utili per loro non potranno garantire null’altro. Sono in attesa di una fonte autorevole che mi spieghi come stanno le cose perché girano messaggi e voci stranissime”.

Concorso Asìa e raccomandazioni, si muove la Procura di Napoli

La Procura di Napoli è venuta a conoscenza dell’intervento dell’assessore Mancuso ed ha avviato la sua attività per capire quale fondamento abbiano. Non è stata avviata alcune indagine ufficiale, tuttavia gli inquirenti sono al lavoro per prevenire brogli e affari.