I prezzi degli autonoleggi a Napoli dopo la pandemia

La pandemia scoppiata nel 2020 ci ha davvero segnati minacciando la nostra salute e le nostre interazioni. Ha anche avuto pesanti ripercussioni sull’economia, alcune già percepibili a due anni di distanza, e altre che si acuiranno col passare del tempo. Il comparto turistico è stato uno dei maggiormente penalizzati perché per arrestare la diffusione del virus sono stati proibiti gli spostamenti internazionali, sia per svago che per lavoro, nonché la mobilità in generale per diversi mesi e a seconda delle ondate. Ora che siamo usciti dal picco dell’emergenza, il sistema si sta pian piano rimettendo in moto, mosso dal bisogno di recuperare il duro colpo. Chi è stanco delle impersonali conference call, o ha la voglia di girare nel sangue si è subito rimesso a programmare il prossimo viaggio a Napoli, ma con lo stesso budget “pre-Covid” riesce a fare molto meno. I prezzi dei trasporti, in particolare degli aerei, degli alberghi, dei bar e ristoranti e ovviamente anche delle macchine a noleggio sono tutti saliti per rifarsi dei lunghi periodi di sosta forzata che hanno indebitato molte strutture e aziende, alcune delle quali non hanno retto e sono tristemente fallite.

Come trovare ancora adesso le migliori offerte di autonoleggio?

Con questo preambolo ahimè molto realistico non vogliamo però farvi desistere nel vostro intento di fare le valige e partire. Siamo qui piuttosto per darvi delle dritte su come trovare le offerte più convenienti per il noleggio auto in questo contesto di generalizzato aumento delle tariffe. Solitamente chi perde più tempo a confrontare i prezzi di un prodotto o servizio su molti siti internet finisce per scovare la miglior occasione; tempo, e voglia, che non tutti hanno. Meno male che negli anni sono nati portali di confronto prezzi un po’ per tutti gli articoli e servizi, compreso il noleggio auto a Napoli. In quest’ultimo specifico caso vi basterà entrare sul sito di Auto Europe, disponibile in moltissime lingue, fra cui anche l’italiano e nel giro di due minuti avrete una tabella di pacchetti, ordinati per prezzo crescente, categorie di vetture e compagnie di noleggio, accompagnata da una mappa con la posizione dei vari sportelli. Specialmente presso gli aeroporti troverete moltissime compagnie con cui collaboriamo: le catene più conosciute ed affermate hanno tendenzialmente prezzi un po’ più alti, poi vi sono marchi low cost che sono spesso sottomarche delle appena citate catene, o aziende locali. Noi di Auto Europe abbiamo negli anni volutamente mantenuto collaborazioni solo con partner affidabili e che sono in grado di garantire professionalità e qualità ai nostri livelli.

Qual è il vero prezzo finale più competitivo?

Vorremmo dirvi che il prezzo che pagherete sul sito di Auto Europe è quello definitivo, ma non è sempre così perché spesso avrete bisogno di equipaggiamento o servizi extra che le compagnie di noleggio si fanno pagare in loco. Durante il processo di prenotazione queste richieste speciali vanno fatte presenti affinché Auto Europe possa farli riservare ed eventualmente verificare se sono ammessi e possibili. Per avere un quadro preciso di quanto spenderete dovrete farvi una lista di tutto ciò che vi serve e controllare cliccando sull’icona blu con la “i” di “informazioni importanti” sulla destra il prezzo e le condizioni applicate da ciascuna compagnia, che non sono fissi. Fate attenzione alle tasse aeroportuali, a volte escluse, per i noleggi con prelievo in aeroporto, a eventuali tasse per guidatori giovani e aggiuntivi, GPS, catene, seggiolini per bambini, tasse per recarsi all’estero e in quali paesi, per imbarcarsi sui traghetti (laddove permesso), tasse per noleggi con restituzione in una località diversa, eccetera. Auto Europe è molto trasparente e cerca di riportare tutti questi dettagli in modo chiaro, preciso e più aggiornato possibile. Infine, se volete ridurre il vostro esborso potete puntare su pacchetti con assicurazione base che prevede la franchigia, ovvero la responsabilità diretta del cliente in caso di danni o furto entro una soglia che può raggiungere anche 1000 Euro o più. Opzioni senza franchigia, con rimborso franchigia come offerto in esclusiva da Auto Europe, o assicurazioni complete acquistate in loco comportano una maggior spesa anche se in cambio estendono la copertura e danno maggiore tranquillità e serenità. Andare a tirare su questa voce non è proprio quello che ci sentiamo di consigliarvi, ma se necessario va preso in considerazione

Quando prenotare per risparmiare sulla tua auto a noleggio?

Per rimare a galla nei primi mesi della pandemia, le compagnie di autonoleggio bisognose di liquidità per rimanere a galla, hanno dovuto vendere delle vetture del loro parco macchine. Vista la maggior sicurezza di viaggiare autonomamente piuttosto che con i mezzi pubblici spesso affollati e quindi potenzialmente più pericolosi per il contagio, la domanda non è affatto diminuita a fronte di una riduzione della disponibilità. Non appena saprete le date del vostro viaggio, specialmente se la destinazione e il periodo coincidono con località turistiche molto amate e in alta stagione, il nostro consiglio è quindi di effettuare subito una ricerca e di bloccare il pacchetto più conveniente. Ricordate che Auto Europe applica una politica di modifica e cancellazione molto user friendly, ovvero gratuita fino a 48 ore prima del ritiro del mezzo. Fanno eccezione solo i van con tempistiche un po’ meno generose, trattandosi di mezzi più rari e ambiti.

Vademecum finale per l’autonoleggio meno costoso

Dopo aver eviscerato ogni punto nel dettaglio vi lasciamo con un elenco molto pratico su come comportarvi per riuscire comunque a servirvi di una macchina a noleggio che alla fine è uno degli alleati migliori per delle vacanze che vi potrete costruire su misura senza dover scendere a compromessi con orari poso flessibili e bacino di utenza più ridotti dei mezzi pubblici: