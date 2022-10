“Vi presento il mio nuovo socio”. È un’amara ironia quella di Salvatore Lionello, il pizzaiolo con il cappello che è una star dei social, oltre che della pizza. Su Facebook ha pubblicato la bolletta dell’energia elettrica che gli è appena arrivata: ben 11.836 euro. Una somma comunque inferiore di 5mila euro rispetto a luglio e 8mila euro rispetto a giugno: facendo un rapido calcolo, in tre mesi ha pagato quasi 50mila euro di luce.

“Vi presento il mio nuovo socio… Però tutto sommato questo mese e stato più bravo, anche se 15 giorni siamo stati in ferie, detto questo ha voluto 5 mila euro in meno rispetto a luglio e 8 mila euro in meno rispetto a giugno, grazie. E se stavamo aperti tutto il mese di agosto quanto mi sarebbe arrivato? Quando finirà questa pagliacciata? Vi aspetto in pizzeria amici miei”.

A Napoli continuano le proteste: bollette bruciate in piazza

Il caro bollette non accenna ad arrestarsi in Italia. La situazione che va avanti da mesi è diventata insostenibile e gli esigui aiuti statali non sono neanche lontanamente sufficienti a dare un po’ di tranquillità a famiglie ed imprese. A Napoli le proteste vanno avanti e i lavoratori bruciano le bollette durante le manifestazioni. Tra i soggetti più attivi vi è sicuramente il sindacato USB che si è espresso in tal modo:

“Come USB riteniamo che sia urgente non solo recuperare gli extraprofitti (oltre 40 miliardi), cioè il furto conclamato a milioni di cittadini/utenti, ma anche bloccare il prezzo di gas e luce al consumatore, approvare la legge sul salario minimo di 10 euro all’ora, reintrodurre un sistema di automatismo per incrementare salari, stipendi e pensioni al reale aumento dei prezzi legati alla galoppante inflazione. Fermare la speculazione su tariffe e prezzi. Stop carovita, abbassate le armi, alzate i salari”.