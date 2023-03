I Neoborbonici al Maurizio Costanzo Show, era il 1994: nacque ufficialmente il CompraSud

Dopo la morte di Maurizio Costanzo tanti personaggi hanno rispolverato vecchi video ed interventi su quel famosissimo palco del Maurizio Costanzo Show, su Canale 5. Poche ore fa sui canali social dei neoborbonici è riapparso un video di trent’anni or sono, del 1994, in cui il Movimento Neoborbonico (nato pochi mesi prima), intervenne durante il Talk in cui veniva trattato proprio il tema delle monarchie.

I Neoborbonici al Maurizio Costanzo Show

Era il momento di un giovanissimo Gennaro De Crescenzo, presidente dei neoborbonici, il quale una volta presa la parola sottolineò come il definirsi monarchico in un momento così particolare per il Sud fosse superfluo e addirittura inutile, spiazzando tutti in sala che goliardicamente intendevano deridere i neoborbonici: “Per noi in questo momento è molto più importante incominciare a leggere le etichette dei prodotti, e ad acquistare i prodotti del Sud, considerando che qualcuno ci dice continuamente di rimboccarci le maniche – dichiarò De Crescenzo, seguito dall’espressione stupita di Costanzo – il resto conta poco. Indossiamo queste coccarde rosse semplicemente per ricordare le migliaia di cittadini del Sud che difendevano la loro terra durante l’Unità d’Italia e che furono trucidati, dagli oltre 100.000 invasori che dal Nord uccidevano tutti coloro che si definivano borbonici e non solo”.

La nascita del CompraSud e il mancato incontro con Miglio

Costanzo, alla fine dell’intervento di De Crescenzo, inforcò gli occhialini ed esclamò, sorpreso: “Nelle prossime settimane la invito per un faccia a faccia contro il senatore Miglio” (capo vero e ideologo della Lega). In realtà i neoborbonici non hanno mai avuto più uno spazio nella sua trasmissione. Evidentemente qualcuno preferì fermare lì la vicenda, evitando che così chi cercava di difendere le istanze dei meridionali, conquistasse sempre più spazio e soprattutto più notorietà a favore di quella parte di Paese umiliata nei canali nazionali, nordisti.

Oggi tanto è cambiato, pochi deridono ormai le bandiere del Regno delle due Sicilie, e tanti in realtà se ne vantano: basti pensare al regista e attore meridionale, Michele Placido, che poche settimane fa durante il Peppynight su Canale 21 si è auto-definito “borbonico”. In pochi istanti l’enorme applauso istintivo di tutto il pubblico. La verità storica è sempre più riconosciuta, ma la battaglia vera rimane il Compra Sud sempre più attuale ed unico modo per difendere il Mezzogiorno dai drammi come quello dell’imminente Autonomia Differenziata.