Rilanciare l’economia del Vesuviano: un nuovo patto tra istituzioni e imprenditori

Creare rete e sinergia per far crescere l’economia, arricchire il territorio e soprattutto creare opportunità di lavoro. Obiettivi fondamentali per la salute di una società, in cui un ruolo fondamentale è recitato dalle istituzioni pubbliche e dalle attività del territorio.

Il tavolo con i sindaci del Vesuviano

Favorire il dialogo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni per semplificare gli adempimenti delle imprese e attrarre nuove attività economiche: questo il focus del partecipato incontro tenutosi ieri, guidato da Simona La Marca, Responsabile AFC di Nolanplastica, e dall’imprenditrice Teresa Del Giudice.

Al tavolo di discussione i sindaci di numerosi comuni del Vesuviano, tra cui Cicciano, Casamarciano, Cimitile, Camposano, Roccarainola, Saviano, Ottaviano, Palma Campania, Somma Vesuviana, San Vitaliano, San Paolo Belsito, San Gennaro Vesuviano e Scisciano.

L’obiettivo è al contempo semplice ma ambizioso: redigere un protocollo d’intesa e siglare, entro l’estate, un Patto tra Amministrazioni e imprenditori del territorio che preveda l’attivazione di un canale diretto di dialogo tra istituzioni e imprese, interventi di semplificazione burocratica e l’applicazione di misure per l’attrazione di nuove attività economiche. Un passo concreto per dare nuovo impulso all’economia locale e costruire un ambiente più favorevole alla crescita e all’imprenditorialità.