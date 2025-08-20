Dal primo settembre 2025 sarà operativo il cosiddetto Bonus Giorgetti, un incentivo introdotto dal Governo per specifiche categorie di lavoratori che usufruiranno di un aumento dello stipendio netto.

Arriva il Bonus Giorgetti: in cosa consiste

Il Bonus Giorgetti è un’agevolazione pensata specificamente per i lavoratori che, pur potendo già andare in pensione, decidono spontaneamente di continuare a svolgere la propria occupazione. Attraverso la misura introdotta, andranno, così, a godere di un aumento del 10% circa del loro stipendio.

Pertanto, potranno usufruire del bonus soltanto i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che possiedono i requisiti per Quota 103 (ovvero aver compiuto i 62 anni di età e aver maturato 41 anni di contributi) oppure per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini). In entrambi i casi è necessario che il lavoratore decida di proseguire la sua attività lavorativa.

Il Bonus consiste in uno sgravio contributivo per cui la cifra che obbligatoriamente viene versata per i contributi previdenziali dell’Inps in questo modo sarà intascata direttamente dal dipendente in busta paga. Ne consegue che se da un lato lo stipendio sarà più alto, dall’altro si percepirà una pensione leggermente inferiore a quella di chi non rinuncia ai propri contributi.

Per usufruire del bonus bisognerà fare domanda tramite il portale INPS, accedendo alla sezione “Incentivo al posticipo del pensionamento: verifica delle condizioni di accesso”, oppure attraverso Contact Center o patronati. Prima di inoltrare la domanda è ragionevole affidarsi a un consulente del lavoro o al proprio patronato di fiducia per valutare l’impatto della misura sul proprio stipendio e sul sistema pensionistico.