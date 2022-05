“Se votassi in Italia, sceglierei certamente Berlusconi”. Sono le parole di Ronn Moss, attore noto per aver recitato nella soap opera Beautiful, che il 21 maggio prossimo sarà a Napoli per intervenire sul palco della convention di Forza Italia. Moss è stato invitato proprio da Silvio Berlusconi e, dopo la tappa partenopea, si recherà in Puglia per promuovere il film in cui ha recitato con Lino Banfi dal titolo Surprise trip.

Ronn Moss vive tra Los Angeles e la Puglia

“Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia – ha riferito Ron Moss in un’intervista al Corriere della Sera – dove ormai da tre anni ci siamo trasferiti io e mia moglie Devin, regione in cui sto investendo i miei capitali”. L’attore oggi vive tra Los Angeles e la Puglia, dove ha investito in un resort di lusso a Monopoli. L’amore e la passione per la regione sono stati la spinta per il suo primo progetto cinematografico dopo Beautiful.

Tornando al discorso politico ed a una possibile sua candidatura con Forza Italia: “Se Berlusconi le offrisse una candidatura o un ruolo nel partito? Non credo che il presidente abbia bisogno del mio aiuto, ma in ogni caso lo considererei un grande onore, farei tutto il possibile”.