Speranza contestato a Napoli durante la campagna elettorale, i no vax: “Assassino”

Roberto Speranza contestato a Napoli. Il Ministro della Salute è stato oggetto di slogan all’esterno del Salone Margherita, dove si è svolto un incontro in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Speranza, infatti, è un candidato del PD in Campania e figura nella lista delle Plurinominali alla Camera dei Deputati – Campania 1.

Roberto Speranza contestato a Napoli dai no vax

A protestare, riferisce Il Mattino, sarebbero stati dei gruppi di no vax e no green pass. Speranza sarebbe stato bersaglio di cori quali “vergogna” e “venduto”, mentre dei cartelli esponevano le scritte “Speranza assassino”, “La Campania con te non ha speranza”. Preso di mira anche il moderatore del comizio, lo scrittore Maurizio De Giovanni.

I manifestanti, o almeno alcuni tra essi, sono degli attivisti di un’altra organizzazione politica che partecipa alle elezione. Si tratta di persone che negli anni di maggiore impatto della pandemia da Covid-19 hanno espresso più volte – ed anche duramente – dissenso circa le misure adottate dal ministro Speranza: lockdown, campagna vaccinale e obbligo di green pass su tutti.

Campagna vaccinale ripresa a Napoli

È ripresa ad un ritmo maggiore, intanto, la campagna vaccinale a Napoli. Il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ha affermato: “Siamo pronti con i vaccini aggiornati alle varianti e partiamo subito con la campagna per affrontare l’autunno con maggiore tranquillità sul fronte della pandemia da Covid. Abbiamo visto che i vaccini ci consentono di gestire la situazione in maniera ottimale. Guardiamo avanti con fiducia e siamo pronti per ogni scenario. Lo sforzo dell’ASL Napoli 1 Centro è rivolto in particolare alle prime o seconde dosi booster agli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali e per i soggetti di età dai 60 anni con o senza fattori di rischio specifici per la progressione verso una forma severa di Covid nonché i fragili senza limite di età. Anche questa nuova disponibilità di vaccini ci vede impegnati nel continuare a dare un impulso concreto alla campagna vaccinale sfruttando la capillarità dei Centri Vaccinali dei Distretti. La vaccinazione, è bene ribadirlo, può essere effettuata presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale, nonché presso i Pediatri di Libera Scelta e presso il Centro vaccinale Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte”.