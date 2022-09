Covid, De Luca: “Aumento di casi al Nord. Al via una campagna vaccinale massiccia”

Vincenzo De Luca tra mascherina sui mezzi pubblici e campagna vaccinale per i soggetti fragili. Il Presidente della regione Campania ne ha parlato nella diretta social del venerdì pomeriggio, dopo avere affrontato gli argomenti del Reddito di cittadinanza e del lavoro, annunciando un concorso per 300mila giovani nella Pubblica Amministrazione.

Vincenzo De Luca tra mascherina e campagna vaccinale: aumento dei casi di Covid al Nord Est

“Sulla Sanità abbiamo una situazione tranquilla in Campania. Abbiamo deciso già da tempo che per quello che riguarda la Campania l’uso della mascherina rimane obbligatorio nelle strutture sanitarie, negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistite. Credo che abbia deciso anche il Governo, il Ministero della Salute, ma non è stato ancora pubblicato nulla. L’ordinanza della Regione Campania è stata pubblicata questa mattina”.

“Io continuo a fare appello alla prudenza anche sui mezzi di trasporto. L’orientamento nazionale è di non rendere più obbligatorio l’uso della mascherina sui mezzi pubblici, sui treni, sui traghetti. La Regione Campania raccomanda l’uso della mascherina anche sui mezzi pubblici”.

Aumento di contagi nel Nord Est

“Nelle ultime due settimane si è registrato in Italia un incremento dei contagi Covid nel Nord Est del Paese: Veneto, Trentino, Lombardia, Friuli. Non vorrei che fosse l’inizio di qualcosa di più serio. manteniamoci prudenti. Ad oggi non abbiamo problemi nelle terapie intensive, non abbiamo affanni nei reparti ordinari, ma è bene mantenere il massimo della prudenza. Dal primo ottobre comincia la campagna di vaccinazione normale antinfluenzale e la vaccinazione per i bambini. Vi prego di essere attenti e molto puntuali con la campagna di vaccinazione”.

“Per quanto riguarda il Covid credo che partiremo la prossima settimana con la campagna di vaccinazione con i vaccini esistenti per lo meno nelle residenze sanitarie assistite e con i soggetti fragili in attesa dell’arrivo dei vaccini resistenti alle varianti. Non vorrei che nell’attesa avessimo una scopertura vaccinale a carico dei soggetti fragili e delle residente sanitarie assistite, quindi partiremo con una campagna vaccinale massiccia con i vaccini esistenti”.