Elezioni Comunali 2023: i risultati negli 84 Comuni della Campania

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Campania. Il 14 e 15 maggio si sono svolte in 84 comuni della Campania le elezioni amministrative volte ad eleggere il nuovo sindaco. Per alcuni centri è già noto il nome del primo cittadino, eletto così al primo turno, mentre per gli altri si dovrà aspettare il ballottaggio del 28 e 29 maggio. È questo il caso, tra gli altri, di Torre del Greco, dove i candidati Luigi Mennella e Ciro Borriello si sfideranno in un testa a testa.

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Campania

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Provincia di Napoli

BOSCOREALE – Sindaco eletto DI LAURO PASQUALE – M5S

CASAMICCIOLA TERME – Sindaco eletto FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI

CERCOLA – Ballottaggio ROSSI BIAGIO – SILVANO ANTONIO

CICCIANO – Sindaco eletto CACCAVALE GIUSEPPE

CIMITILE – Sindaco eletto BALLETTA FILOMENA

FORIO – Sindaco eletto VERDE STANISLAO

GRUMO NEVANO – Sindaco eletto MAISTO TAMMARO

MARANO DI NAPOLI – Ballottaggio MORRA MATTEO e IZZO MICHELE

OTTAVIANO – Sindaco eletto SIMONETTI BIAGIO

PALMA CAMPANIA – Sindaco eletto DONNARUMMA ANIELLO

POLLENA TROCCHIA – Sindaco eletto ESPOSITO CARLO

POMIGLIANO D’ARCO – Sindaco eletto RUSSO RAFFAELE DETTO LELLO

QUALIANO – Sindaco eletto DE LEONARDIS RAFFAELE

QUARTO – Sindaco eletto SABINO ANTONIO

SAN VITALIANO – Sindaco eletto MASI ROSALIA ANNA

SANT’AGNELLO – Sindaco eletto COPPOLA ANTONINO

SCISCIANO – Sindaco eletto CLAVINO AMBROSINO ANTONIO GLADENORO

TORRE DEL GRECO – Ballottaggio MENNELLA LUIGI e CIRO BORRIELLO

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Provincia di Salerno

AQUARA – Sindaco eletto MARINO ANTONIO

ATENA LUCANA – Sindaco eletto VERTUCCI LUIGI

CALVANICO – Sindaco eletto CONFORTI ANTONIO

CAMPAGNA – Ballottaggio D’AMBROSIO PIERFRANCESCO e LUONGO BIAGIO

CASTELCIVITA – Sindaco eletto FORZIATI ANTONIO

GIUNGANO – Sindaco eletto ORLOTTI GIUSEPPE

LAVIANO – Sindaco eletto IMBRIACO OSCAR

MONTECORVINO ROVELLA – Sindaco eletto D’ONOFRIO MARTINO

NOVI VELIA – Sindaco eletto D’ONOFRIO MARTINO

OGLIASTRO CILENTO – Sindaco eletto APOLITO MICHELE

OLEVANO SUL TUSCIANO – Sindaco eletto CILIBERTI MICHELE

PELLEZZANO – Sindaco eletto MORRA FRANCESCO

PERITO – Sindaco eletto APOLITO PIETRO

PONTECAGNANO FAIANO – Sindaco eletto LANZARA GIUSEPPE

ROCCAGLORIOSA – Sindaco eletto CAVALIERI ROBERTO

ROMAGNANO AL MONTE – Sindaco eletto CASO GIUSEPPE

SAN GREGORIO MAGNO – Sindaco eletto PADULA NICOLA

SAN MANGO PIEMONTE – Sindaco eletto DI GIACOMO FRANCESCO

SCAFATI – Ballottaggio ALIBERTI ANGELO PASQUALINO – SCARLATO CORRADO

SCALA – Sindaco eletto BOTTONE IVANA

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Provincia di Avellino

AQUILONIA – Sindaco eletto CAPUTO ANTONIO

CAIRANO – Sindaco eletto RUSSO MARIA ANTONIETTA

CAPOSELE – Sindaco eletto MELILLO LORENZO

CASALBORE – Sindaco eletto SALVATORE EMILIO

CONZA DELLA CAMPANIA – Sindaco eletto CANTARELLA RAFFAELE

GRECI – Sindaco eletto NORCIA NICOLA LUIGI DETTO NIGI

LAPIO – Sindaco eletto LEPORE MARIA TERESA DETTA TRISA

MARZANO DI NOLA – Sindaco eletto ADDEO FRANCESCO

MUGNANO DEL CARDINALE – Sindaco eletto NAPOLITANO ALESSANDRO

NUSCO – Sindaco eletto IULIANO ANTONIO

ROCCA SAN FELICE – Sindaco eletto CIPRIANO GUIDO

SAN POTITO ULTRA – Sindaco eletto PORFIDO RICCARDO

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – Sindaco eletto REPOLE ROSA ANNA MARIA

SUMMONTE – Sindaco eletto CAPONE IVO

TORRE LE NOCELLE – Sindaco eletto CARDILLO ANTONIO

VALLATA – Sindaco eletto LEONE GIUSEPPE

VOLTURARA IRPINA – Sindaco eletto SARNO MARINO

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Provincia di Benevento

ARPAISE – Sindaco eletto FORNI ROSSI VINCENZO

BUCCIANO – Sindaco eletto MATERA PASQUALE

CASTELPAGANO – Sindaco eletto BOZZUTO GIUSEPPE

CEPPALONI – Sindaco eletto CATAUDO CLAUDIO

FRASSO TELESINO – Sindaco eletto VISCUSI PASQUALE

MONTESARCHIO – Sindaco eletto SANDOMENICO CARMELO

MORCONE – Sindaco eletto CIARLO LUIGINO

PONTE – Sindaco eletto CAPORASO ANTONIO DETTO ANTONELLO

PONTELANDOLFO – Sindaco eletto TESTA OVIDIO VALERIO

SAN LEUCIO DEL SANNIO – Sindaco eletto IANNACE NASCENZIO

SAN LORENZO MAGGIORE – Sindaco eletto IANNOTTI CARLO GIUSEPPE

SAN LUPO – Sindaco eletto VALENTE FRANCO VINCENZO

SAN SALVATORE TELESINO – Sindaco eletto ROMANO FABIO MASSIMO LEUCIO

VITULANO – Sindaco eletto SCARINZI RAFFAELE

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 in Provincia di Caserta

ALIFE – Sindaco eletto DE FELICE FERNANDO

CAIAZZO – Sindaco eletto GIAQUINTO STEFANO

CANCELLO ED ARNONE – Sindaco eletto AMBROSCA RAFFAELE

GALLUCCIO – Sindaco eletto LEPORE FRANCESCO

LETINO – Sindaco eletto ORSI PASQUALE

LUSCIANO – Sindaco eletto MARINIELLO GIUSEPPE

MADDALONI – Sindaco eletto DE FILIPPO ANDREA

MARCIANISE – Sindaco eletto ROMBETTA ANTONIO

ORTA DI ATELLA – Sindaco eletto SANTILLO ANTONIO

PRESENZANO – Sindaco eletto MACCARELLI ANDREA

RAVISCANINA – Sindaco eletto CASTRILLO VINCENZO

RIARDO – Sindaco eletto FUSCO ARMANDO

SAN FELICE A CANCELLO – Ballottaggio NUZZO EMILIO e PALMIERI CARMINE

SANT’ANGELO D’ALIFE – Sindaco eletto CAPORASO MICHELE

VITULAZIO – Sindaco eletto SCIALDONE ANTONIO