Elezioni 2023, Torre del Greco e altri Comuni al ballottaggio: come funziona e chi vince

I primi risultati delle elezioni comunali 2023 in Campania conducono alcuni Comuni al ballottaggio finale nelle giornate del 28 e 29 maggio: ma quando subentra e come funziona questa seconda votazione? Di seguito la guida per gli elettori che nelle prossime settimane saranno interessati da quest’ultima fase elettiva.

Elezioni comunali 2023, i Comuni al ballottaggio: come funziona la seconda votazione

Il ballottaggio alle elezioni amministrative subentra quando durante la prima votazione nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta per diventare sindaco. E’ previsto nei Comuni più estesi, con più di 15 mila abitanti, dove durante la prima tornata elettorale nessuno dei contendenti abbia ottenuto il 50% più 1 dei voti (maggioranza assoluta), oppure in quelli in cui la prima votazione si conclude a pari numero di voti per i primi due candidati.

In questi casi si passa al confronto diretto tra i due candidati che hanno ottenuto più voti rispetto a tutti gli altri e la votazione si tiene due domeniche dopo il primo turno elettorale. L’incarico di sindaco sarà affidato a chi ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale passa il turno il candidato più anziano d’età.

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati sindaco ammessi al turno, scritti entro l’apposito rettangolo e sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Basta tracciare un segno sul rettangolo che si lega al candidato prescelto.

L’esito dei primi scrutini in provincia di Napoli ha condotto al ballottaggio ben tre Comuni: Torre del Greco, Marano e Cercola. Nel Salernitano, invece, è prevista la seconda votazione per il Comune di Scafati.

Elezioni comunali 2023: Torre del Greco al ballottaggio

Nello specifico i risultati delle elezioni a Torre del Greco conducono al ballottaggio Luigi Mennella – sostenuto da PD, M5S ed altri 9 liste dell’area di centrosinistra – e Ciro Borriello, già sindaco per due volte, che corre nelle file di Forza Italia con il sostegno degli azzurri e di 7 liste civiche.

I risultati definitivi vedono Mennella in leggero vantaggio con il 46,04% dei voti (per un totale di 18.764 preferenze) mentre Ciro Borriello si posiziona subito dopo, con il 43,96% (pari a 17.917 preferenze). Bisognerà attendere due settimane per capire chi, tra di loro, prenderà il posto di Giovanni Palomba.