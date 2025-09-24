La politica si muove. Guido Crosetto, Ministro della Difesa, fa sapere di essere immediatamente intervenuto per assicurare assistenza e protezione ai cittadini italiani presenti sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dopo l’attacco subìto ad opera di droni in danno di due barche battenti bandiera italiana.

Attacco alla Flotilla: interviene la Marina Militare

“In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza”.

“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla “Flotilla”, questa notte alle 03.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo aver condotto una valutazione (veloce e sommaria) dell’accaduto, mi sono sentito con il Presidente del Consiglio ed ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a Nord di Creta, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, che sta già dirigendo verso l’area per eventuale attività di soccorso”.

“Di questa decisione sono stati informati l’Addetto militare israeliano in Italia, il nostro Ambasciatore e l’Addetto militare a Tel Aviv e l’Unità di Crisi della Farnesina”.

Crosetto riferirà domani in Parlamento

Il Ministro Crosetto domani interverrà in Parlamento per fare il punto della situazione e rispondere alle domande che gli verranno poste da maggioranza e opposizione. Si tratta della prima data utile vista l’assenza motivata dalla visita istituzionale all’estero.