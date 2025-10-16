Tra gossip e trash: Maria Rosaria Boccia candidata in Campania con Bandecchi

Le elezioni regionali in Campania si arricchiscono di un nuovo capitolo politico: Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei e nome noto per il caso che un anno fa coinvolse l’allora ministro della Cultura, ha deciso di candidarsi con il movimento guidato da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni noto per linguaggio e atteggiamenti volgari (sputi verso i tifosi della Ternana, “Rispettare le donne? Me le trom**” e così via).

Secondo alcune indiscrezioni, sulla sua strada elettorale potrebbe incrociare proprio Gennaro Sangiuliano, dato da più parti come possibile candidato del centrodestra, aprendo a una sfida dal sapore simbolico e mediatico.

Dalla proposta al “sì” politico davanti a una pizza

Il rapporto politico tra Boccia e Bandecchi è nato da un corteggiamento pubblico. Lo scorso 7 ottobre, il leader di “Dimensione Bandecchi” aveva dichiarato di volerla nella sua squadra, offrendole perfino la presidenza della lista. Dopo qualche giorno di riflessione e un incontro informale a Napoli, l’imprenditrice ha accettato la proposta. Bandecchi, con il suo solito linguaggio colorito (per così dire), ha commentato l’intesa con entusiasmo: “Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi”.

Nessun legame con Sangiuliano

Interpellata sulla possibile presenza di Gennaro Sangiuliano nella corsa per la presidenza, Boccia ha chiarito: “Non ha giocato nessun ruolo nella mia decisione. I nostri percorsi sono distinti da tempo, anche politicamente. E se lo dovessi incontrare in campagna elettorale, non mi farebbe nessun effetto”.

Bandecchi, invece, ha commentato con ironia: “Il suo ingresso porterà scompiglio sia a sinistra che a destra. È la dimostrazione che la nostra lista non teme nessuno”.

Nel centrosinistra, Fico presenta la sua lista

Sul fronte opposto, Roberto Fico prosegue il suo cammino alla guida del “campo largo”. L’ex presidente della Camera ha presentato ufficialmente la lista che porta il suo nome, ribadendo la volontà di costruire una coalizione ampia per sfidare la destra.

“È un ulteriore tassello per consolidare la nostra proposta, che non guarda solo alla Campania ma a un nuovo progetto nazionale”, ha dichiarato Fico. Tuttavia, il rapporto con il governatore uscente Vincenzo De Luca resta un nodo ancora irrisolto.