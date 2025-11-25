Elezioni, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi. L’ex sindaco Zinno è il più votato
Nov 25, 2025 - Veronica Ronza
Giorgio Zinno
Terminati gli scrutini, con la chiusura delle Elezioni Regionali 2025, sono stati ufficializzati anche i nomi dei consiglieri che andranno a comporre il consiglio regionale della Campania.
Elezioni Regionali 2025 Campania: chi sono i consiglieri eletti
Il centrosinistra del presidente Roberto Fico avrà 32 consiglieri, più il presidente della Giunta, per un totale, dunque, di 33. Il centrodestra di Edmondo Cirielli, avrà invece 17 seggi, più il candidato governatore, per un totale di 18.
Ad ottenere il maggior numero di voti in assoluto è stato Giorgio Zinno, del Partito Democratico, particolarmente conosciuto nel Napoletano soprattutto per il suo ruolo di sindaco di San Giorgio a Cremano. Di seguito i nomi di tutti gli eletti in consiglio regionale.
Consiglieri eletti Circoscrizione di Napoli
ROBERTO FICO PRESIDENTE
PARTITO DEMOCRATICO:
- Giorgio Zinno 39.457;
- Madonna Salvatore 38.890;
- Manfredi Massimiliano 30.595;
- Raia Loredana 29.334;
- Fiola Carmela detta Bruna 28.410;
- Amirante Francesca 21.929.
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
- Fella Trapanese Luca 12.773;
- Fiocco Salvatore 6.263;
- Saiello Gennaro 6.086;
- Vignati Elena 4.774.
A TESTA ALTA
- Porcelli Giovanni 20.862;
- Fortini Lucia 17.763.
AVANTI CAMPANIA
Mensorio Giovanni 22.107.
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- Ceparano Carlo 9.693;
- Andreozzi Rosario 7.409.
ROBERTO FICO PRESIDENTE
- Simeone Gaetano detto Nino 7.857;
- D’Errico Davide 4.505;
CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA
Buonajuto Ciro 19.230.
MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD
Barra Giuseppe 6.255.
EDMONDO CIRIELLI
GIORGIA MELONI PER CIRIELLI
- Fele Palmira detta Ira 14.788;
- Sangiuliano Gennaro 9.902;
- Piscane Raffaele Maria 9.731.
PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI
- Pelliccia Massimo 16.515;
- Panico Assunta 12.911.
CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI
Iovino Francesco 8.192.
LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE
Rostan Michela 11.041.