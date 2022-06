Una sorta di “collaborazione” tra cittadini e istituzioni per continuare a tenere le spiagge libere pulite. È quanto accaduto a Bacoli durante questo fine settimana di forte affluenza presso le spiagge cittadine, tante delle quali sono accessibili gratuitamente e dunque prese d’assalto anche dagli abitanti dei comuni limitrofi.

Non sempre, tuttavia, i bagnanti mostrano una particolare predisposizione nel non gettare la spazzatura sulla sabbia, come se fossero destinati a scomparire da soli. Come se non dovessero tornare sulla stessa spiaggia. E così, in attesa di un incremento di controlli per elevare sanzioni salatissime agli incivili, ci pensa l’operato straordinario dei cittadini perbene e degli operatori ecologici a ristabilire il decoro.

È stato il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, a pubblicare un post con relative foto: “Splendono le spiagge libere di Bacoli. È partita l’operazione di pulizia, grazie alla sinergia tra volontari, operatori ecologici ed istituzioni. Quanto è bello vedere i cittadini in prima linea, per difendere il bene pubblico per eccellenza. La spiaggia, il mare. Accade al Poggio, alla Marina Grande. Accade a Miliscola, al litorale di confine che sempre era stato dimenticato. Accade a Cuma, alla Spiaggia Romana. Guardate i risultati. Solo la sinergia tra tanti, può renderli possibili”.

“Così la città è più bella, così la città è più pulita. Siamo operativi con un calendario di interventi che coinvolge tutte le spiagge libere del paese. Nessuna esclusa. Ringrazio la Flegrea Lavoro. Ringrazio il consigliere Alessandro Parisi. Ringrazio gli assessori Vittorio Ambrosino e Mariano Scotto di Vetta. Questa mattina, sotto un sole cocente, di domenica, erano tutti sul litorale al fianco della comunità per la pulizia della spiaggia. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta. Anzi. Un granello alla volta”.