Angela Iannotta, la giovane mamma di Santa Maria Capua Vetere, in fin di vita dopo un intervento di bypass gastrico oggi parlerà a “La Vita in Diretta”.

Angela Iannotta, in coma dopo bypass gastrico

La giornalista Rai Ilenia Petracalvina, insieme al conduttore Alberto Matano, intervisteranno in esclusiva, la giovane donna 28enne, mamma di tre bambini piccoli ancora ricoverata (prima in Rianimazione e Terapia Intensiva e ora in Chirurgia d’urgenza dei Grossi Traumi) all’Ospedale di Caserta. Il 3 febbraio scorso venne trasferita con una setticemia in autombulanza del 118 da una Clinica di Caserta dove era ricoverata dopo aver subito un intervento dopo le complicanze del primo intervento di bypass gastrico eseguito presso una Clinica de L’Aquila.

Angela racconterà la sua storia, le sue condizioni di salute attuali e di come si sta preparando a subire il quinto intervento chirurgico. Inoltre la giornalista Rai parlerà con il papà di Angela, Mario Iannotta, che racconterà il dramma che sta vivendo insieme alla sua famiglia.

Il marito: “Le avevo detto di non farlo“

“Le avevo detto di non farlo, ero contrario” – ha dichiarato il marito della 28enne rivolgendosi a ‘Tgcom 24’. L’uomo, insieme ai familiari, aveva deciso di sporgere denuncia affinché si faccia luce sulla vicenda.

La donna avrebbe accusato difficoltà respiratorie, vomito, febbre, dolori gastrointestinali e ginecologici, edemi agli arti e svenimenti. Si ipotizza un’infezione che avrebbe raggiunto gradualmente alcuni organi vitali, riscontrando poi una setticemia.