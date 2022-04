Vergogna a Napoli, ennesima rissa tra donne in pieno centro: botte, calci e strascino

Napoli. Ennesima rissa tra donne, questa volta in pieno centro.

Rissa tra donne a Napoli

A denunciare l’accaduto è un utente al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ne ha postato il video. Nelle immagini si vede una donna inveire contro un’altra che scende dalla sua macchina e da lì parte la rissa.

Botte e strascino tra le due donne, che vengono separate dai passanti.

Taglia i capelli alla rivale

Solo pochi giorni fa un’altra rissa ha coinvolto due donne, in cui una di queste ha tagliato i capelli alla rivale. Il video gira sul Telegram, attraverso il canale Risse italiane, e si vede una ragazza che trattiene a terra un’altra ragazza, prima mettendole un piede sulla mano e tirandole i capelli, poi stringendole la testa tra le gambe. A quel punto le taglia i capelli come punizione. “Statti zitta o ti do una coltellata. Ti devi fare tagliare i capelli o ti do una coltellata” – dice la prima alla seconda.

La donna ieri è stata identificata e i motivi scatenanti la violenza si legherebbero alla rissa sfociata lo scorso 8 marzo al ristorante ‘La lanterna’. A seguito della denuncia del consigliere Francesco Emilio Borrelli sia l’autrice del gesto che la vittima sono state identificate. La prima sembrerebbe essere una nota tik-toker di Caivano, la seconda una ragazza delle Casenuove. In più sono emersi nuovi retroscena sulle cause dell’aggressione che si sarebbe rivelata una ‘punizione’ per un conflitto precedente.