Napoli capitale delle serie tv, i Nastri d’Argento si terranno qui: tutti i candidati partenopei

La seconda edizione dei Nastri d’Argento dedicati alle serie tv si terrà a Napoli. I finalisti dell’edizione 2022 sono 24 e il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso noti i candidati delle categorie Dramedy, Film Tv, Crime e Commedia, oltre alle cinquine del miglior attore e miglior attrice protagonisti e non protagonisti. I premi verranno consegnati nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale sabato 4 giugno.

Daniele Luchetti, Gabriele Muccino, Ferzan Özpetek, Carlo Verdone e Ficarra e Picone sono candidati per ogni titolo Produzione, Regia, Sceneggiatura e il Cast.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2022, tutti i candidati

Miglior Serie

A casa tutti bene – La Serie (Sky) – Una produzione Sky e Lotus Production – società di Leone Film Group – Regia Gabriele Muccino – Sceneggiatura Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli, Andrea Nobile

Bang Bang Baby (Prime Video) – Una produzione The Apartment e Wildside (gruppo Fremantle) in coproduzione con Enormous Films – Regia Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito – Sceneggiatura Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Luigi Di Capua, Luca Vecchi, Virginia Virilli, Chiara Barzini

Christian (Sky) – Una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect – Regia Stefano Lodovichi, Roberto Saku Cinardi – Sceneggiatura Enrico Audenino, Valerio Cilio, Renato Sannio, Patrizia Dellea

Diavoli (Sky) – Una produzione Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Orange Studio, Sky Studios e OCS – Regia Nick Hurran, Jan Maria Michelini – Sceneggiatura Guido Maria Brera, Frank Spotnitz, James Dormer, Naomi Gibney, Caroline Henry

Gomorra – Stagione Finale (Sky) – Una produzione Cattleya in collaborazione con Beta Film – Regia Marco D’Amore, Claudio Cupellini – Sceneggiatura Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Valerio Cilio, Gianluca Leoncini

Incastrati (Netflix) – Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited – Regia Ficarra & Picone – Sceneggiatura Salvo Ficarra, Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli

L’amica Geniale – Storia di chi fugge e chi resta (Rai Fiction) – Una Produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment – Regia Daniele Luchetti – Sceneggiatura Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo

Il Cacciatore (Rai Fiction) – Una produzione Cross Productions e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction – Regia Davide Marengo, Fabio Paladini – Sceneggiatura Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Fabio Paladini, Advocat

Il Re (Sky) – Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside in collaborazione con Zocotoco – Regia Giuseppe Gagliardi – Sceneggiatura Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino

Le fate ignoranti (Disney +) – Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni – Regia Ferzan Özpetek, Gianluca Mazzella – Sceneggiatura Gianni Romoli, Ferzan Özpetek in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini

Monterossi (Prime Video) – Prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar in collaborazione con Amazon Prime Video – Regia Roan Johnson – Sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Alessandro Robecchi

Vita da Carlo (Prime Video) – Una produzione Filmauro, prodotto da Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis – Regia Carlo Verdone, Arnaldo Catinari – Sceneggiatura Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni

Miglior Serie Crime

L’ispettore Coliandro – Il ritorno (Rai Fiction) – Una produzione Rai Fiction e Garbo produzioni, prodotto da Maite Carpio e Maurizio Tini – Regia Milena Cocozza, Manetti Bros. – Sceneggiatura Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi

Nero a metà (Rai Fiction) – Una produzione Rai Fiction e Cattleya, prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Claudia Aloisi – Regia Claudio Amendola, Enrico Rosati – Sceneggiatura Donatella Diamanti, Michela Straniero, Roberto Jannone, Laura Grimaldi, Silvia Napolitano

I Bastardi di Pizzofalcone (Rai Fiction) – Una produzione Rai Fiction e Clemart srl, prodotto da Massimo Martino – Regia Monica Vullo – Sceneggiatura Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella, Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano, Maurizio De Giovanni

Rocco Schiavone (Rai Fiction) – Una produzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film – Regia Simone Spada – Sceneggiatura Antonio Manzini, Maurizio Careddu

Vostro Onore (Rai Fiction) – Una produzione Rai Fiction e Indiana Production, prodotto da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib, Marco Cohen per Indiana Production – Regia Alessandro Casale – Sceneggiatura Donatella DiamantI, Mario Cristiani, Gianluca Gloria, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo

Miglior Serie Dramedy

Blanca (Rai Fiction) – Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei – Regia Jan Maria Michelini, Giacomo Martelli – Sceneggiatura Francesco Arlanch, Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri

Chiamami ancora amore (Rai Fiction) – Una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori – Regia Gianluca Maria Tavarelli – Sceneggiatura Giacomo Bendotti, Sofia Assirelli

Doc – Nelle tue mani (Rai Fiction) – Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei – Regia Beniamino Catena, Giacomo Martelli – Sceneggiatura Francesco Arlanch, Viola Rispoli

Speravo de mori’ prima (Sky) – Prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi – The New Life Company e Fremantle – Regia Luca Ribuoli – Sceneggiatura Stefano Bises, Michel Astori, Maurizio Careddu

La compagnia del cigno (Rai Fiction) – Una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction – Regia Ivan Cotroneo – Sceneggiatura Ivan Cotroneo, Monica Rametta

Bangla – La Serie (Rai Fiction) – Una produzione Fandango in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Domenico Procacci e Laura Paolucci – Regia Emanuele Scaringi, Phaym Bhuiyan – Sceneggiatura Vanessa Picciarelli, Emanuele Scaringi, Dario D’amato, Giulia Gianni, Giulio Carrieri

I delitti del Barlume (Sky) – Prodotta da Sky e Palomar – Regia Roan Johnson – Sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massi

Tutta colpa di Freud – La Serie (Prime Video) – Una produzione RTI e Lotus Production (una società Leone Film Group) in collaborazione con Amazon Prime Video, prodotta da Marco Belardi – Regia Rolando Ravello – Sceneggiatura Paolo Genovese, Chiara Laudani, Carlo Mazzotta in collaborazione con Veronica Galli

Miglior Film TV ai Nastri d’Argento

Crazy for Football – Matti per il calcio (Rai Fiction) – Una produzione Rai Fiction e Mad Entertainment, prodotto da Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella – Regia Volfango De Biasi – Sceneggiatura Volfango De Biasi, Filippo Bologna, Tiziana Martini, Francesco Trento

Non ti pago (Rai Fiction) – Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Roberto Sessa – Regia Edoardo De Angelis – Sceneggiatura Massimo Gaudioso, Edoardo De Angelis

Yara (Netflix) – Prodotto da Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt per Taodue, Netflix, RTI – Regia Marco Tullo Giordana – Sceneggiatura Graziano Diana

I migliori attori

Attrice Protagonista

Video: Isabella e Fabio Story (Mediaset)

Cristiana Capotondi (Le Fate Ignoranti)

Maria Chiara Giannetta (Blanca)

Laura Morante (A Casa Tutti Bene)

Dora Romano (Bang Bang Baby)

Greta Scarano (Chiamami Ancora Amore – Speravo De Morì Prima)

Attore Protagonista

Luca Argentero (Doc – Nelle Tue Mani)

Fabrizio Bentivoglio (Monterossi)

Edoardo Pesce (Christian)

Francesco Scianna ( A Casa Tutti Bene)

Luca Zingaretti (Il Re)

Attrice non protagonista

Ambra Angiolini e Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti)

Silvia D’Amico (Christian)

Monica Guerritore (Vita Da Carlo – Speravo De Morì Prima)

Lucia Mascino (I Delitti Del Barlume)

Isabella Ragonese (Il Re)

Attore non protagonista

Valerio Aprea (A Casa Tutti Bene)

Francesco Colella (Christian)

Eduardo Scarpetta (L’amica Geniale – Storia di chi fugge e chi resta)

Pietro Sermonti (Bangla)

Max Tortora (Tutta Colpa di Freud – Vita da Carlo)