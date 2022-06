Sorbillo distribuisce pizze in spiaggia, bagnanti impazziti: il video fa boom di like sui social

La pizza è ancora il cibo del popolo e Gino Sorbillo ha voluto dimostrarlo con questo video. Ha consegnato pizze alla gente che stava in spiaggia sul lungomare di Napoli.

Sorbillo consegna pizze in spiaggia

Dopo la polemica con Flavio Briatore, che ha detto che il prezzo della pizza deve essere necessariamente aumentato, il noto pizzaiolo napoletano è sceso in spiaggia nei pressi del suo locale sul Lungomare ed ha offerto a tutti un pezzo della sua pizza. Sorbillo ad un certo punto dice: “Saluti da Napoli“.

Il video è stato condiviso sui social dallo stesso Sorbillo, tanti i commenti e i like.

Briatore, le sue pizze costano 60 euro

Stanno facendo molto discutere le parole di Flavio Briatore che in un video sul suo profilo Instagram ha giustificato i prezzi alti delle pizze dei suoi locali (la catena Crazy Love dove la meno cara si aggira sui 13 euro e la Pata Negra sui 60 euro) contro quelle che costano 4/5 euro. Quello è infatti il prezzo che per esempio si paga a Napoli per mangiare una marinara o una margherita. Non è la prima volta che le sue dichiarazioni erano dibattito.

Poi ha rincarato la dose dicendo che forse i pizzaioli napoletani che vendono la pizza a poco prezzo sono aiutati da San Gennaro a pagare le tasse. “A Napoli la pizza margherita costa 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare i fitti, i contributi. Io San Gennaro non ce l’ho e devo fare per conto mio“. Queste le parole dell’imprenditore a “Zona Bianca”.

“A questi prezzi noi non riusciamo a garantire una pizza di qualità, evidentemente loro – prosegue – avranno degli aiuti che io, noi non abbiamo. Questi stessi pizzaioli che mi attaccano, in 50 anni non sono riusciti a creare un brand internazionale sulla pizza. Invece di tramandarsi una sola pizzeria per otto generazioni, iniziassero a capire l’importanza di esportarla nel mondo“.