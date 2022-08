Mertens e la moglie non riescono a dire addio a Napoli, gli scatti da favola: “Terra nostra”

Mertens e la moglie non riescono a dire addio alla “loro” Napoli. “Terra nostra“, è il commento che Kat Kerkhofs, moglie di Dries, posta sul suo profilo Instagram.

Mertens e moglie ancora a Napoli

Nonostante il rapporto con il Calcio Napoli sembra essersi logorato, con il patron azzurro Aurelio De Laurentis che gli ha detto addio dai canali ufficiali della società, i due si sentono ancora napoletani.

Kat ha voluto pubblicare degli scatti che li ritraggono col figlio Ciro Romeo in vacanza nel Golfo di Napoli.

La dedica della moglie in maglia azzurra: “Napoli, l’amore della mia vita”

Dopo l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, sul rifiuto del rinnovo da parte di Dries Mertens, e il saluto ufficiale del club, tramite un video diffuso sui social, è stata Kat Kerkhofs, moglie dell’ormai ex attaccante azzurro, a replicare all’annunciando addio, cogliendo ancora una volta l’occasione per esprimere il suo amore per la città di Napoli.

Nelle vesti di dj, con la maglietta della squadra azzurra, ha voluto salutare la città e la squadra azzurra, scrivendo: “Napoli, l’amore della mia vita”.

Il legame di Dries e sua moglie con la città partenopea è sempre stato molto forte: soltanto pochi mesi fa qui è nato il loro primo figlio, Ciro, ed entrambi hanno scelto per lui un tipico nome partenopeo.