8 marzo, a Napoli nasce la mimosa Osimhen: l’omaggio alle donne dal cuore azzurro

Napoli, arriva la mimosa Osimhen per le donne

L’attaccante azzurro non smette di collezionare successi rendendo il sogno del terzo scudetto sempre più vicino e facendo scoppiare in città una vera e propria Osimhen-mania. A lui sono state dedicate torte, uova di Pasqua, caffè e persino zeppole di San Giuseppe, prodotti che stanno andando letteralmente a ruba.

L’ultima trovata è quella di un fioraio napoletano che per la Giornata Internazionale della Donna ha messo in vendita la Mimosimhen, una composizione di mimose che riprende l’azzurro del Napoli, il numero 9, il nome e il segno ormai distintivo del calciatore: la mascherina nera. Un omaggio floreale alternativo per tutte le donne napoletane che continuano a sostenere la loro squadra del cuore.

Soltanto pochi giorni fa, Osimhen ha ottenuto un altro importante riconoscimento, conquistando il premio di miglior atleta straniero d’Italia promosso dalla Stampa Estera. Un traguardo che segue di poco quello del Globe Soccer che lo ha incoronato come miglior giocatore emergente dell’anno.

Intanto in città già fremono i preparativi per un’eventuale festa scudetto. Come anticipato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si sta valutando anche l’idea di installare un maxi schermo in piazza del Plebiscito nel giorno dell’ultima partita di campionato.