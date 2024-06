Pride, concerti gratis e sagre da non perdere: i migliori eventi del weekend a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 28, 29 e 30 giugno 2024

Napoli Pride 2024. Sabato 29 giugno a Napoli si terrà l’edizione 2024 del Napoli Pride, uno degli eventi più importanti per la lotta contro ogni tipo di discriminazione sessuale che darà il via ad una festosa e coloratissima parata lungo le vie della città che si concluderà con un grande spettacolo tra cantanti e ospiti d’eccezione. Si esibiranno in concerto: Bianca Atzei, Aka 7even, Emiliana Cantone, Rico Femiano, Leo Gassman, Ivan Granatino, Emma Muscat, Ida Rendano, Silvia Salemi, Serafine, Vittoria Schisano, Settembre, Veronica Simioli e Ste.

Concerti gratis a Napoli. Torna Feste d’Identità e del Territorio, la rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, nell’ambito del programma Vedi Napoli d’estate e poi torni, con un fitto calendario di eventi, spettacoli e concerti gratis. Il 29 giugno in via Malibran a Ponticelli si terrà il concerto di Giusy Attanasio.

Tropico in concerto. Il 28 giugno in piazza del Plebiscito c’è Tropico in concerto. Il cantautore partenopeo chiamerà con sé sul palco diversi artisti e colleghi come Elisa, Franco 126, Ghali e Elisa.

Sagra del Latte. Dal 29 giugno al primo luglio 2024 nel Napoletano torna la Sagra del Latte, l’evento dedicato alle prelibatezze gastronomiche e casearie, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà a Casoria dando il via ad una grande festa con un programma ricco di intrattenimento, tra cantanti e comici. L’appuntamento è in via San Giuseppe Rocco, presso l’oasi di San Ludovico. L’ingresso è gratis. Tra gli ospiti Gigione, Mariano Bruno e Mimmo Dany.

Festival della Pizza. Dal 28 al 30 giugno 2024 torna il Paestum Pizza Fest, il festival interamente dedicato alla pizza che, avvalendosi della partecipazione delle migliori pizzerie di Napoli e della Campania, darà il via ad un fine settimana di sapori e divertimento. L’appuntamento è al complesso Next, situato a Borgo Cafasso, in località Capaccio/Paestum.

Mostra sulla Passione di Cristo a Napoli. A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.

Diego Vive. Fino al 31 luglio 2024, presso gli spazi dell’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli, sarà visitabile il grande e tecnologico parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona.