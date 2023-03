Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, ha fatto tappa a Torre del Greco in un incontro pubblico tenutosi venerdì sera in Via Roma. Il fondatore del movimento FreeBacoli, in città per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Caldarola, spera che la città del corallo possa venire contagiata da quella rivoluzione culturale che ha cambiato radicalmente il volto di Bacoli e la mentalità di tanti suoi cittadini. “Bacoli fa 30.000 abitanti, ma da maggio a settembre arriva a 100.000. Numeri non molto diversi da Torre del Greco. Per questo tale rivoluzione è realistica anche qui e in tanti altri comuni come Quarto e Pozzuoli”. Un cambio di paradigma nell’amministrazione cittadina che ha fatto rumore anche a livello nazionale, tanto da far parlare di “Modello Bacoli”. Ma di cosa si tratta ?

Il Sindaco Josi Della Ragione: il Modello Bacoli realizzabile a Torre del Greco

Il circolo virtuoso della cittadina flegrea si può riassumere con qualche numero che Della Ragione snocciola pubblicamente: “Un debito dell’ente comunale di 56 milioni di Euro risanato in pochi anni. Una gestione del ciclo rifiuti che ci ha portato al 91% di raccolta differenziata. Il fatturato della Casina Vanvitelliana passato da 7.000 a 200.000 euro”. Poi ci sono le battaglie contro i parcheggiatori abusivi, la liberazione di aree demaniali, la lotta all’evasione delle tasse comunali, valorizzazione del territorio con la realizzazione di parchi pubblici dove prima c’erano solo cumuli di immondizia. Risultati che hanno acceso i riflettori su Bacoli, diventata capofila della Rete dei Comuni Free. Gli stessi risultati che sono costati al sindaco-social non poche minacce nel corso dei suoi mandati.

“Sindaco social? I like non sono voti. Per essere eletti ci vogliono onestà e capacità”

Ma perchè “Free”? Da cosa bisogna liberare i nostri territori ? “Dall’apatia” – risponde Josi – “I cittadini di Bacoli credevano che non si potesse migliorare. E’ la cosa peggiore che la politica possa fare: togliere la speranza“. E suggerisce una road map: “Per prima cosa, restituire la normalità. Dalla riparazione delle buche in strada all’illuminazione pubblica dove manca. Ma per realizzare tutto questo bisogna essere credibili per far tornare le persone alle urne“.

Appunto, le urne. All’alba di una campagna elettorale che si preannuncia infuocata per Torre del Greco, Josi Della Ragione spinge sui giovani “La rivoluzione viene dal basso. I cittadini, soprattutto i ragazzi e le ragazze, hanno il dovere di attivarsi per la propria città”. E prosegue: “Emigrare non è l’unica alternativa. Nel 2015 a 28 anni, sono stato il sindaco più giovane d’Italia. Anche se oggi ne ho 36 e fatico a trovarne più giovani di me”. E spera che questo entusiasmo possa coinvolgere anche i più adulti e gli anziani. “Abbiamo bisogno della loro esperienza”. Per abbattere la sfiducia che spesso avvolge chi si avvicina per la prima volta al mondo della politica attiva ed anche per riportare in alto le percentuali di affluenza.

“Se vi offrono soldi in cambio del voto, prendete i soldi e non votateli”

E chiude con un appello al voto consapevole, in una città finita nello scandalo nel 2018 per le accuse di voto di scambio. “Chi fa promesse al singolo, nel silenzio del suo ufficio, può rimangiarsele. Chi le fa ad una collettività, in pubblico o in diretta streaming, non può rinnegarle. Per combattere chi vuole comprare il vostro voto dico di prendervi i soldi e poi non votarli”