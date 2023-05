Torre del Greco, il ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023 sarà determinante anche per stabilire la composizione del futuro Consiglio Comunale.

Come sarà composto il Consiglio Comunale di Torre del Greco se Borriello vincerà il ballottaggio

Il primo turno delle elezioni comunali 2023 non è stato sufficiente per decidere chi sarà il sindaco di Torre del Greco, poichè nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta: la città sceglierà tra Luigi Mennella e Ciro Borriello al ballottaggio previsto tra due settimane.

Il regolamento prevede che alle liste della coalizione che sostiene il candidato sindaco vincente venga assegnato un premio di maggioranza: questo avviene per dare alla città un governo più stabile che consenta al futuro Primo Cittadino di mettere in atto il programma. Le liste e i partiti collegati al sindaco vincente piazzeranno 15 consiglieri su 24 a Palazzo Baronale.

All’opposizione andranno i restanti 9 seggi: uno di questi sarà sicuramente occupato da Luigi Caldarola, il candidato sindaco giunto terzo in ordine di preferenze dopo gli spogli del primo turno.

15 posti già assegnati in Consiglio Comunale: per altri 18 destino appeso all’esito del ballottaggio

Sono in totale 15 i consiglieri che hanno già la carica in tasca, ed uno di questi è proprio Caldarola. Tra le fila dei sostenitori di Mennella entreranno di sicuro Iolanda Mennella e Felice Gaglione della lista Mennella Sindaco, Valentina Di Donna e Michele Polese del PD, Mario Borriello dei repubblicani, Pina Di Donna, prima nella lista PER e Antonio D’Ambrosio del Movimento Popolare Torrese.

Nella coalizione di Borriello poltrone pronte per Filippo Borriello, Alessandra Tabernacolo e Luigi Mele della lista Borriello Sindaco, Michele Langella di Forza Italia, Dario Tonzino della civica Idea Nuova e Salvatore Vito di Insieme per la città

Per altri 18 aspiranti consiglieri sono giorni di trepidante attesa per l’esito del ballottaggio, che sarà determinante per il loro futuro. In primis, per gli stessi candidati sindaci, visto che lo sconfitto andrà a sedersi in Consiglio Comunale tra gli scranni dell’opposizione. Non si tratta, in ogni caso, della lista definitiva dei consiglieri. Il futuro sindaco potrebbe comporre la giunta comunale scegliendo i propri assessori tra i consiglieri eletti: in questo caso, entrerebbero in Consiglio Comunale i primi non eletti di ciascuna lista, alla luce dell’incompatibilità tra i ruoli di assessore e consigliere comunale.

La composizione del Consiglio Comunale con Borriello sindaco