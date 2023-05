Luigi Mennella sindaco, la compagna: “Sarà dura. Felice per mio figlio e i figli di tutti”

Sua prima sostenitrice, la compagna di Luigi Mennella, appena eletto nuovo sindaco di Torre del Greco, ha espresso le sue emozioni subito dopo la vittoria ai microfoni di Vesuvio Live.

Mennella, già in leggero vantaggio durante la prima tornata elettorale, si è aggiudicato la vittoria in questa seconda votazione, trionfando al ballottaggio contro Ciro Borriello, conquistando il 53,13% dei voti contro il 46,87% dell’avversario.

A spoglio concluso, con i risultati definitivi delle elezioni alla mano, la compagna del neo sindaco ha detto: “E’ una gioia immensa, è stata una campagna elettorale impegnativa che lui portato avanti sempre con gioia, serenità e con il sorriso sulle labbra. Lo ha potuto fare perché aveva intorno una squadra fantastica. Adesso dovrà solo rimboccarsi le maniche. Sarà dura ma riuscirà a vincere anche questa sfida”.

“Lui è sempre stato molto sereno perché era convinto di aver fatto tutto quello che poteva. Non aveva rimpianti, bisognava solo vedere se la città cogliesse il suo messaggio e fortunatamente la città l’ha capito. Questa cosa mi dà tanta speranza per mio figlio, per i figli di tutte le famiglie. Io lavoro con i bambini e spero veramente che questo significhi consegnare loro una città più vivibile, più bella e più viva”.

“Io mi sento di dire grazie a nome suo, a nome mio, di tutta questa fantastica squadra. Lui è più clemente, io purtroppo sono la compagna quindi qualcosa di particolarmente sgradevole me la ricordo. Passerà con la gioia di questo momento”.