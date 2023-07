Gaetano Fontana è stato esonerato dalla Turris: è finalmente arrivata l’ufficialità. L’oramai ex tecnico dei corallini dopo un mese di tira e molla tra buonuscita ed esonero si defila ufficialmente (sarà comunque pagato fino al 2024, salvo accordo con un altro club). Come suo successore è imminente l’arrivo di Caneo e l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. Fontana saluta Torre del Greco dopo aver portato i corallini ad una salvezza diretta che sembrava impossibile ad inizio primavera.

Il comunicato della Turris sull’esonero di Fontana

Questo è il comunicato della Turris per salutare l’allenatore arrivato ad inizio 2023: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver esonerato Gaetano Fontana dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.