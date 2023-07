Mercato Turris, manca solo la ciliegina sulla torta: Caneo sogna Tascone e Silipo

La Turris oggi scenderà in campo per la prima volta per disputare il primo allenamento della stagione sotto le direttive del tecnico Bruno Caneo. Oltre quella odierna ci sarà anche una seduta domani, prima di partire verso Montella per il ritiro che si concluderà il 4 agosto. Nel territorio avellinese la Turris giocherà 3 amichevoli. Procede bene anche il mercato dei corallini che stanno rispettando i patti previsti riuscendo ad accontentare Bruno Caneo che, in conferenza stampa sulla tematica acquisti, era stato chiarissimo.

Mantenuta la promessa a Caneo e si sognano Tascone e Silipo

Bruno Caneo nella sua conferenza stampa di presentazione era stato chiaro, chiedendo alla società di avere l’80% della rosa in vista del ritiro di Montella. Obiettivo che sembra essere stato centrato in pieno con l’acquisto di 8 giocatori (incluso il primo contratto da professionista di Nocerino), tra cui colpi di spessore come i ritorni di Franco ed Esempio e l’arrivo di D’Auria. Manca dunque chiudere quel 20% per completare la Turris in pieno.

Tra le pedine che mancano ancora nello scacchiere c’è sicuramente ancora vuoto il tassello dell’ala offensiva che si giocherà il posto con Giannone e D’Auria. L’indiziato numero uno rimane Silipo, grazie anche all’essere under che lo rende ancora più appetibile, ma per il calciatore ci sono molti club in lizza. Manca anche qualche pedina che possa ridare fiato ai 3 titolari (Barba indiziato numero uno ma anche qui c’è da battere una folta concorrenza). Anche sulle fasce laterali si cercano ancora dei profili che possano far rifiatare i titolari. Rimane ancora un rebus la questione centrocampista, si aspetterà fino all’ultimo per analizzare il miglior profilo disponibile, il sogno rimane Simone Tascone ma sarà obbligatoria l’uscita di Anthony Taugourdeau che anche in questa sessione di mercato sembra dire di “no” a tutte le offerte che ha ricevuto.