La Turris è la bestia nera del Messina: i precedenti fanno sorridere i corallini

Oggi alle 18:30 andrà in scena la sfida tra Messina e Turris. Partita che sicuramente regalerà tante emozioni, con i corallini che difenderanno con le unghie la vetta solitaria della classifica. Dall’altra parte c’è un Messina che vuole regalare la prima gioia ai suoi tifosi dopo dieci giorni di riposo per colpa del rinvio della sfida contro il Taranto. La Turris negli ultimi anni è diventata un vero e proprio taboo per i siciliani, infatti andando a guardare gli ultimi precedenti i numeri parlano chiaro, sottolineando un dominio assoluto dei campani. In Sicilia però le partite si sono sempre dimostrate combattute, anche se alla fine a spuntarla è sempre stata la Turris.

Messina-Turris i precedenti

Dal ritorno in C delle due squadre, sono stati quattro gli scontri. Quattro però sono anche le vittorie della Turris che ha sempre regalato gol e spettacolo. Specialmente con mister Bruno Caneo il quale ogni volta che ha incontrato i siciliani ha sempre vinto. Tra le partite indimenticabili c’è sicuramente la sfida del Liguori del dicembre 2021, quando i corallini vinsero di giustezza contro la squadra allenata in quei mesi da Eziolino Capuano per 5-0, da molti ricordata come una delle più belle partite della prima era Caneo.

Il Messina la scorsa stagione, insieme al Monterosi, è stata l’unica squadra con cui i corallini hanno fatto punteggio pieno. Decisiva la vittoria dello scorso 25 marzo per 3-0, tre punti decisivi per rilanciare gli uomini di Fontana da una situazione che sembrava nera. L’ultima vittoria dei siciliani è targata 2019, campionato di Serie D, con la Turris sconfitta per 5-2 dopo essere andata in vantaggio per 0-2 con le reti di Vacca e Aliperta. Questi invece sono tutti gli scontri dopo il ritorno di entrambe nei professionisti:

TURRIS- MESSINA 3-0 (Frascatore, Acquadro, Longo) – 25 marzo 2023

MESSINA-TURRIS 0-1 (Gallo) – 27 novembre 2022

MESSINA-TURRIS 1-2 (Giannone, Leonetti, Russo) – 16 aprile 2022

TURRIS – MESSINA 5-0 (Santaniello x3, Giannone, Franco) – 12 dicembre 2021