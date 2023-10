Caneo alla vigilia di Foggia-Turris: “Non ci penso minimamente alla difesa a 4. Frascatore è importante per noi”

Alla vigilia di Foggia-Turris ha parlato il tecnico Bruno Caneo. Riprendersi dalla sconfitta di Picerno è l’obiettivo primario. Per Caneo che col Foggia ha due vittorie e una sconfitta (nel playoff del 2022) il sogno è ripetersi allo Zaccheria che rilanciò la sua avventura in corallino nel settembre del 2021. Il tecnico davanti ai microfoni della stampa si è mostrato sicuro dei suoi e felice per il rinnovo di Frascatore, un calciatore che nei schemi di Caneo è di vitale importanza.

Le parole di Caneo prima di Foggia-Turris

Il tecnico corallino apre la conferenza ritornando alla partita contro il Picerno: “La reazione c’è stata ed è stata sicuramente positiva. Se restiamo inermi dopo aver ricevuto uno schiaffo, vuol dire che siamo poca roba, invece i ragazzi hanno reagito bene, si sono allenati bene e con molto puntiglio e soprattutto dal punto di vista individuale, nelle marcature e nel controllo degli avversari in area di rigore, aspetto nel quale siamo mancati in queste prime partite.

Su una probabile difesa a quattro Caneo non ha dubbi, non si cambia modulo: “Non mi è minimamente passato per la testa. La nostra identità di gioco non la voglio sminuire per situazioni individuali. Come ho detto prima, si tratta di lavorare molto sulle situazioni individuali, negli uno contro uno, di stare attenti alle marcature soprattutto in area di rigore, anche perché, riguardando tutti i gol che abbiamo subito, non li abbiamo mai presi perchè eravamo in inferiorità numerica, ma per disattenzioni individuali dal punto di vista tattico. Da difensore voglio che i difensori siano talmente capaci e di personalità che possano vincere i confronti individuali e non aver paura del confronto nell’uno contro uno. Questo, per me, vuol dire crescere a livello di personalità e soprattutto di rendimento”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Battuta finale sul rinnovo di Frascatore: “Sono contento perché è un progetto che continua. Si è sempre allenato bene, tranne in quel periodo in cui dove non lo ha fatto all’altezza, ma era comprensibile. Adesso è nel progetto e con la testa è di nuovo a Torre del Greco, quindi ben venga perchè è un ragazzo serio e per noi è importante”.