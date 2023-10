Enzo Gragnaniello a Torre del Greco, cambia la location del concerto: l’ingresso è gratis

Boom di richieste per il concerto di Enzo Gragnaniello a Torre del Greco: il grande evento musicale, intitolato Rint’ ‘o posto sbagliato, si terrà sabato 7 ottobre alle 20:30 agli ex molini meridionali Marzoli con ingresso gratis su prenotazione.

Enzo Gragnaniello in concerto a Torre del Greco: ingresso gratis

Si svolgerà negli spazi di via Calastro l’atteso appuntamento di Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro tutte le violenze, la rassegna musicale partita lo scorso 23 settembre a Villa Macrina con la straordinaria performance musicale di Iacentino e Rosy Busiello e proseguita sabato scorso con l’altrettanto riuscitissimo momento proposto dal chitarrista Antonio Onorato.

Anche l’esibizione di Enzo Gragnaniello si sarebbe dovuta tenere nelle aree antistanti la dimora vesuviana di via Nazionale ma, dato il numero di richieste giunte al Comune, l’ente ha deciso di spostare l’appuntamento agli ex molini meridionali Marzoli, confermando la data: sabato 7 ottobre, con inizio fissato alle 20.30.

L’ingresso resta gratuito ma è necessario effettuare la prenotazione sull’apposita sezione del sito del Comune di Torre del Greco. Alle ore 16 di oggi, 3 ottobre, saranno riattivate le procedure per effettuare la richiesta di partecipazione all’evento.

Ai Molini saranno accolte circa 800 persone, con 500 posti a sedere e altri 300 per chi assisterà allo spettacolo in piedi. Seguiranno, poi, gli altri appuntamenti della kermesse musicale, sempre ad accesso libero e con inizio alle 20:30: Gabriella Di Capua Quartet sabato 14 ottobre, The Groove Out rhythm’n’ blues band (21 ottobre), Peppe Servillo e Solis String Quartet (domenica 29 ottobre); The Caponi brothers swing orchestra (11 novembre) e un concerto finale in programma sabato 18 novembre il cui protagonista sarà ufficializzato nei prossimi giorni.