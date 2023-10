Caneo prima del derby: “Vogliamo dedicare un buon risultato a Marasco. Potrei cambiare modulo”

Alla vigilia del derby tra Turris e Juve Stabia, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei corallini, Bruno Caneo. L’allenatore sardo vuole continuare la striscia aperta a Potenza però senza vedere più gli errori individuali che come, sottolinea il tecnico, sono costati troppo in termine di punti. Il trainer prima di chiudere ha poi dedicato un pensiero ad Aniello Marasco, scomparso da pochi giorni, sperando di poter dedicare un buon risultato allo storico tifoso dei corallini.

Le parole di Caneo prima di Turris-Juve Stabia

Il tecnico sardo ha aperto la conferenza parlando della partita di domani in chiave tattica: “Mi aspetto una partita molto tattica e in attesa da parte loro. Tra l’altro la Juve Stabia è costruita molto bene, bel collettivo. Pagliuca lavora molto bene a livello mentale e si vede. Noi faremo la nostra solita partita, cercando il nostro gioco e dare più attenzione a non regalare azioni da gol. Le statistiche dicono che 8/9 gol sono arrivati da errori individuali.

Cosa serve per provare a replicare la super vittoria nell’ultimo derby al Liguori vinto? (2-1 doppietta Giannone): “Serve come ho detto prima più attenzione in difesa, ordine ed essere più decisivi negli interventi. Poi anche a Potenza abbiamo fatto un primo tempo degno della migliore Turris sapendo palleggiare e creando continue palle gol. Domani mi aspetto una partita del genere evitando gli errori individuali, perché non possiamo fare l’errore di lunedì di riaprire una partita già chiusa”.

Sul tema formazione, il tecnico annuncia: “Con i problemi in mezzo al campo pensavo a cambiare anche il modulo, non ho indicazioni reali da poter dare. Per le scelte sui singoli guarderò fino all’ultimo allenamento per decidere. In base a quello che vedo e allo stato di forma cerco di amalgamare tutti con il reparto e la squadra intera. Vedrò durante l’allenamento ma deciderò alla fine. Non precludo nulla ma ad oggi non ho ancora indicazioni, se non quella di poter cambiare modulo”.

L’omaggio ad Aniello Marasco

Il tecnico prima di concludere omaggia il compianto Aniello Marasco: “Per noi è un orgoglio aver avuto Aniello vicino, ho raccolto sensazioni positive, si parlava di un uomo serio senza compromessi ma allo stesso tempo molto generoso. Noi speriamo di dedicare la partita di domani a lui”.