VIDEO/I gol e gli highlights di Turris-Juve Stabia

Il derby tra Turris e Juve Stabia si conclude con il risultato di 1-2. Gli ospiti vanno in doppio vantaggio con Erradi e Mignanelli, la Turris prova invece a rimontare sotto una copiosa pioggia e riesce a dimezzare il punteggio con Pugliese che si inventa un gol in rovesciata. Nel finale i corallini hanno la chance di pareggiarla ma De Felice spara su Thiam dagli undici metri. In classifica la Juve Stabia continua a sognare volando sempre più prima a quota 21 punti. Dall’altra parte la Turris affanna e rimane ferma a tredici punti scivolando pian piano in classifica. Per i corallini ora sarà importante monitorare anche le condizioni di Giannone e Maniero usciti anzitempo dal campo nella ripresa per problemi fisici.

I gol e gli highlights di Turris-Juve Stabia

La sfida del Liguori si apre subito col vantaggio ospite con Erradi che dal limite dell’area di destro insacca Fasolino con un bel tiro a giro. La pioggia e il nervosismo aumenta e prima del 45′ viene espulso Miceli per i corallini lasciando i suoi in piena difficoltà. Nella ripresa la Juve Stabia trova il secondo gol con Mignanelli che in contropiede si inventa un gol da cineteca col sinistro che finisce nell’angolino, incolpevole Fasolino. La Turris prova a rispondere e con Pugliese dimezza lo svantaggio, il centrocampista ex Palmese segna con una rovesciata splendida su cross di Cum. I corallini continuano il forcing e nel finale hanno la chance del pareggio con De Felice che si presenta dagli undici metri. L’attaccante ex Paganese però si fa ipnotizzare da Thiam e sbaglia sotto la curva corallina. Nel finale la Turris prova a reagire ma non riesce a creare nessun pericolo per gli ospiti che gestiscono in difesa senza mai subire. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, il derby è gialloblu.