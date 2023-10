Turris, piove sul bagnato: una giornata di squalifica per Esempio e Pugliese

La trasferta di Taranto non è sicuramente quelle da ricordare per la Turris, che oltre aver incassato l’ennesima sconfitta di un periodo abbastanza complesso, si priverà anche di due calciatori in vista della prossima sfida contro il Giugliano. Infatti nella giornata di ieri è stato reso noto il referto del giudice sportivo e non fa sorridere la Turris. A saltare la prossima sfida in programma domenica pomeriggio all’Amerigo Liguori, oltre a Stefano Esempio ci sarà anche Samuel Pugliese.

Esempio e Pugliese saltano Turris-Giugliano

Il difensore centrale cresciuto tra le fila della Turris ha ricevuto una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione rimediata mercoledì per una presunta gomitata in area. Molto più beffarda invece la situazione di Pugliese: arrivato alla quinta ammonizione stagionale è scattata in automatico la giornata di stop.

Non sono buone notizie dunque per mister Bruno Caneo. Esempio sembrava essere l’unica certezza in una difesa che non riesce a trovare la sua vera identità. Mentre per Pugliese (uomo del momento) ci sarà da dover soffrire in tribuna senza poter dare il suo contributo che tanto ha stupito a Torre del Greco. Con tutta probabilità dunque Caneo accantonerà il 3-5-2 per domenica a meno che il tecnico non decida di lanciare Matera con Franco e Scaccabarozzi.

In difesa a sostituire Esempio con tutta probabilità ci sarà Miceli che torna proprio dalla squalifica dopo il rosso rimediato nel derby contro la Juve Stabia. Per gli altri due difensori che lo affiancheranno è troppo presto fare previsioni, sarà una scelta ragionata fino all’ultimo minuto per sperare di trovare la quadra in un reparto che quest’anno non vuole proprio girare come dovrebbe.