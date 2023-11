Dopo la voragine di domenica 5 novembre in Litoranea, il sindaco Luigi Mennella scrive al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per sottolineare l’importanza di proteggere adeguatamente la linea di costa: fissato per mercoledì 8 novembre un incontro in regione per discutere dell’argomento.

Voragine in via Litoranea, il sindaco Mennella incontrerà De Luca

Il primo cittadino di Torre del Greco ha scritto al presidente della Regione dopo il cedimento strutturale che ha riguardato un tratto della passeggiata di via Litoranea: fissato per mercoledì un incontro a Napoli.

È l’esito del carteggio che nella mattinata di ieri, 6 novembre, ha interessato l’ente di Palazzo Baronale e gli uffici di palazzo Santa Lucia e che porterà Comune e Regione a confrontarsi su un argomento che nelle ultime ore è stato molto dibattuto, anche a causa del dissesto che ha interessato il lungomare torrese.

“Il dissesto – sottolinea Mennella nella sua missiva indirizzata al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca – provocato ancora una volta dalle forti mareggiate che colpiscono ciclicamente la nostra costa e che ogni anno provocano ingenti danni, che vanno poi a ripercuotersi sulle casse pubbliche, mettendo soprattutto a repentaglio l’incolumità dei cittadini”.

Nella circostanza, “la furia del mare ha provocato il cedimento di parte della passeggiata posta in via Litoranea, passeggiata che costeggia il mare e, da ciò che mi dicono i tecnici, è stata già interessata in passato da altri fenomeni simili“.

Pericolo ulteriore: sulla costa passa la linea ferroviaria

Il sindaco di Torre del Greco, ricorda come questi fenomeni “non riguardano solo la città da me amministrata né ovviamente il solo Golfo di Napoli, ma che è praticamente diffuso in tutta Italia. Un dato allarmante – è la convinzione di Luigi Mennella – che deve ulteriormente elevare l’attenzione sul fenomeno che riguarda le nostre zone: lungo il litorale torrese (ma anche lungo la fascia di costa che da San Giovanni a Teduccio conduce fino a Torre Annunziata) transita infatti la linea ferroviaria di Trenitalia, quella quotidianamente servita dal servizio che collega la zona del quartiere Fuorigrotta di Napoli a Salerno”.

Immediata la risposta della Regione che ha deciso di fissare un incontro a palazzo Santa Lucia per il giorno di mercoledì 8 novembre, come richiesto dalla stesso primo cittadino nella lettera indirizzata al governatore De Luca.