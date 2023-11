VIDEO/ Quando la Turris espugnò Catania per 3-4: l’impresa con Caneo in panchina

Sabato alle ore 14:00 scende in campo la Turris per un anticipo dal sapore storico. Gli uomini di Bruno Caneo saranno ospiti del Catania al Massimino per una sfida che vedendo la classifica è quasi uno scontro diretto. Le due deluse sicuramente del momento, si trovano contro per una sfida da dentro o fuori. I padroni di casa in settimana hanno cercato di dare la svolta richiamando sulla panchina Cristiano Lucarelli, dall’altra parte la Turris tiene fede a Bruno Caneo sperando in un cambio di passo imminente, ma anche qui la questione potrebbe essere in bilico.

Clamoroso al Cibali, quando la Turris espugnò Catania con un grande calcio

Per Bruno Caneo questa è sicuramente una partita speciale. Il ricordo è del 2021, in un mercoledì dalle temperature abbastanza calde: i corallini del tecnico sardo si imposero per 3-4 al Massimino. In una partita con continui colpi di scena e un calcio che a Torre ricordano tutti con tanta nostalgia. La sfida si aprì con il gol dei padroni di casa con il bomber Moro che agganciò in area e con un sinistro fulminò Perina al sesto minuto. Il pareggio corallino fu immediato con Giannone che approfittò di un errore difensivo insaccando col destro. Al 41′ il raddoppio corallino con una bellissima azione partita da destra con Giannone, arrivata a sinistra da Varutti e conclusa al centro con Leonetti per l’1-2.

I corallini dilagarono nella ripresa firmando l’1-3 con Santaniello che imbeccato tra le linee mise dentro il terzo gol di sinistro. Il Catania reagì e qualche minuto dopo accorciò con il rigore di Moro per fallo di mano di Esempio. Lo stesso Esempio qualche minuto dopo siglò il 2-4 in contropiede ribadendo in porta in spaccata. Nel finale il Catania provò a rientrare e firmò il 3-4 con Biondi. Assalto finale da paura, ma i corallini ressero ed uscirono da Catania da vincitori.