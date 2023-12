Guida annuncia: “Ad Avellino la Turris vuole vincere. Il gol mi ha dato fiducia”

Turris-Audace Cerignola è stata la vetrina assoluta per l’attaccante Angelo Guida. L’attaccante mandato in campo da Caneo negli ultimi minuti è riuscito a regalare un importante pareggio ai suoi con un gol da rapace d’area negli ultimi giri d’orologio, salvando la Turris dall’ennesima sconfitta di questo periodo, che vede la squadra di Torre del Greco non vincere da inizio ottobre. Proprio l’attaccante, ieri sera è intervenuto ad Ottochannel nella trasmissione Focus Serie C spiegando il momento

Le parole di Angelo Guida sul momento della Turris

L’attaccante ha aperto l’intervista parlando del suo momento personale e le difficoltà iniziali: “Il mister ci ha chiesto di ritrovare la nostra mentalità, il nostro gioco e siamo riusciti a farlo negli ultimi match. Nonostante le sconfitte, le prestazioni ci sono state. Ora manca il risultato, ma il punto di domenica scorsa può essere utile per darci ulteriore fiducia e riportarci alla vittoria. Gol? Mi ha dato ancora più fiducia. Abbiamo tutti bisogno di continuità e, non giocando o entrando poco, si può perdere fiducia. Io sono stato tranquillo, ho continuato a lavorare e mi sono fatto trovare pronto. Il gol ha dato ancora più tranquillità a me, ma a tutta la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro il Cerignola. È un punto che aiuta il morale”.

Sull’addio alla Casertana quest’estate: “Posso solo dire che la proprietà, la dirigenza e il mister volevano tenermi, ma nell’incertezza sul ripescaggio si è inserita l’opportunità della Turris. Non sono pentito della scelta, sto facendo un campionato importante in una squadra forte. È la mia scelta e sono contento, al netto dell’ottimo rapporto che si conferma con la Casertana, che resta sempre casa mia”.

Sul derby contro l’Avellino: “ Mi aspetto un Avellino di qualità, seppur reduce da due sconfitte. Noi andremo ad Avellino per proporre gioco. Non punteremo al pareggio o al punticino, ma andremo per vincere”.