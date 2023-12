Le probabili formazioni di Turris-Latina: Caneo perde Frascatore e Contessa

Stasera alle 20:45 la Turris torna in campo, ospite al Liguori il Latina di mister Di Donato che vuole tornare a fare punti dopo il passo falso contro il Sorrento di settimana scorsa. Per i corallini serve vincere per non perdere contatto dalla zona salvezza e per consacrare il buon momento, dopo i due pareggi arrivati contro l’Audace Cerignola e l’Avellino. Si prospetta dunque una partita ad altissima intensità sia da una parte che dall’altra, il pareggio non accontenterebbe nessuna delle due. Arbitro della sfida Antonino Costanza Agrigento

Le probabili formazioni di Turris-Latina

Partiamo dai corallini, Fasolino confermato in porta. In difesa partono i primi problemi perché Frascatore e Contessa sono out per alcuni problemi fisici (al polpaccio il primo, mentre il secondo alla caviglia). Avanti Fasolino dunque ci saranno Cocetta, Esempio e Maestrelli. A centrocampo Cum e Burgio sulle fasce con Franco, Scaccabarozzi e Matera che si giocano due maglie al centro (Franco e Matera favoriti per ora). Davanti torna Maniero affiancato da Giannone e uno tra Nocerino e D’Auria. L’attacco però rimane ancora totalmente in bilico, ci saranno ragionamenti e ripensamenti fino all’ultimo minuto disponibile, D’Auria però scalpita, ma non Caneo ci riflette sulla terza panchina di fila per Maniero.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Maestrelli; Cum, Franco, Matera, Burgio; Giannone, Maniero, Nocerino.

In casa Latina per Di Donato mancheranno Biagi per infortunio e gli squalificati Cittadino e Di Livio, prova invece a stringere i denti Crecco. Si andrà per il 3-4-2-1 per difendere a specchio contro la squadra di Bruno Caneo. Ci sono pochi dubbi per il tecnico dei nerazzurri, in avanti spazio a Mastroianni, il quale con tutta probabilità verrà supportato da Fella e Del Sole.

LATINA (3-4-2-1): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Serbouti, Riccardi, Perseu, Paganini; Fella, Del Sole; Mastroianni